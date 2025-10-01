Darty lança a sua primeira campanha em Portugal “Darty (Mesmo) Tudo”

Desenvolvida pela Ivity e produzida pela Blanche, a campanha da Darty "apropria-se de um património cultural para lançar o seu posicionamento de marca: a vontade de ir muito além das expectativas".

A entrada no mercado português da Darty, está a ser assinalado com a campanha “Darty (Mesmo) Tudo”, com a participação de Tiago Castro e Paulo Gonzo.

Com o objetivo de reforçar a mensagem “A dar tudo, para dar-te o melhor”, a campanha aposta na música e no humor através de uma narrativa que mostra um colaborador Darty, “cheio de energia e dedicação, que, num momento de performance exagerada, começa a cantar uma reinterpretação livre do clássico ‘Dei-te quase tudo'”.

“A surpresa e o toque de comédia são garantidos quando se revela que o cliente, que assiste a tudo com uma expressão de perplexidade, é o próprio Paulo Gonzo. Esta abordagem reforça a promessa da Darty de ‘dar tudo para dar-te o melhor, mesmo quando é demais'”, descreve-se em nota de imprensa.

A escolha de “Dei-te quase tudo” é o pilar estratégico da campanha, sendo que ao adaptar esta música a Darty se “apropria de um património cultural para lançar o seu posicionamento de marca: a vontade de ir muito além das expectativas“.

Desenvolvida pela Ivity e produzida pela Blanche, a campanha está presente em outros formatos e suportes de comunicação, como curtas-metragens de 15 segundos, focadas em aspetos específicos como o preço, a gama de produtos ou o atendimento, de forma a garantir uma “comunicação mais segmentada e eficaz em diferentes plataformas”.

A presença de Paulo Gonzo também se estende à rádio, com um spot de 30 segundos onde o artista canta o refrão da música adaptada à Darty. A campanha está ainda presente numa rede de mupis nas proximidades das lojas.

A estratégia da Darty para esta campanha passa por criar um “movimento de marca” que seja relevante, atual e capaz de gerar um diálogo genuíno com os consumidores, com a mesma a basear-se na ideia de que os portugueses “têm o coração grande e a carteira curta”, e que a Darty, ao “dar tudo”, se alinha com essa característica nacional, aponta-se em nota de imprensa.

“Queremos que a Darty seja percebida como uma marca que realmente se importa e que vai além das expectativas para servir os nossos clientes. Acreditamos que o humor e a música, aliados à figura carismática do Paulo Gonzo, são a fórmula perfeita para comunicar esta mensagem de forma autêntica e memorável, criando um verdadeiro ‘big bang’ no mercado“, diz Inês Condeço, diretora de marketing da Fnac, citada em comunicado.

A nova marca, recorde-se, chegou a Portugal na sequência da compra da MediaMarkt Portugal pelo Grupo Fnac Darty. O objetivo passa por atingir 40 lojas até 2030, num crescimento que será impulsionado por um investimento acima dos 30 milhões de euros e que prevê a criação de mais de 500 postos de trabalho.