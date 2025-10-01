Em atualização Dívida pública sobe pelo nono mês e chega aos 288,4 mil milhões de euros em agosto
Endividamento das administrações públicas na ótica de Maastricht sobe 300 milhões de euros em agosto, pressionada por aumento dos empréstimos (via nova tranche do PRR) e certificados de aforro.
A dívida pública está a subir há nove meses consecutivos. O endividamento das administrações públicas na ótica de Maastricht aumentou para os 288,36 milhões de euros em agosto, o que representa um um novo recorde, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).
A dívida pública está a subir desde dezembro do ano passado. O crescimento no oitavo mês do ano foi de 300 milhões de euros.
“Esta variação refletiu o aumento dos empréstimos (+0,5 mil milhões de euros) — em resultado, sobretudo, do recebimento de uma nova tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — e dos certificados de aforro (+0,3 mil milhões de euros). Esta evolução foi parcialmente compensada pela diminuição dos títulos de dívida (-0,4 mil milhões de euros) e dos certificados do Tesouro (-0,2 mil milhões de euros)”, diz o BdP.
O Governo está mais otimista sobre o rácio da dívida pública deste ano, prevendo que se fixe já próximo da meta dos 90%. O Ministério das Finanças cortou a previsão anterior, após a dívida pública ter ficado afinal nos 93,6% no ano passado, acima dos 94,9% anteriormente estimados, de acordo com a informação remetida à Comissão Europeia no âmbito do Procedimento por Défices Excessivos, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a menos de três semanas do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).
É precisamente neste mês de outubro que Portugal terá de devolver 11,4 mil milhões de euros aos investidores, no âmbito de uma linha de Obrigações do Tesouro a 10 anos, lançada em 2015 e prestes a atingir a maturidade, o que leva a antecipar uma redução expressiva da dívida pública.
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Dívida pública sobe pelo nono mês e chega aos 288,4 mil milhões de euros em agosto
{{ noCommentsLabel }}