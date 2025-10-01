Dívida pública sobe pelo nono mês e chega aos 288,4 mil milhões de euros em agosto

A dívida pública está a subir há nove meses consecutivos. O endividamento das administrações públicas na ótica de Maastricht aumentou para os 288,36 milhões de euros em agosto, o que representa um um novo recorde, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

A dívida pública está a subir desde dezembro do ano passado. O crescimento no oitavo mês do ano foi de 300 milhões de euros.

“Esta variação refletiu o aumento dos empréstimos (+0,5 mil milhões de euros) — em resultado, sobretudo, do recebimento de uma nova tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — e dos certificados de aforro (+0,3 mil milhões de euros). Esta evolução foi parcialmente compensada pela diminuição dos títulos de dívida (-0,4 mil milhões de euros) e dos certificados do Tesouro (-0,2 mil milhões de euros)”, diz o BdP.

O Governo está mais otimista sobre o rácio da dívida pública deste ano, prevendo que se fixe já próximo da meta dos 90%. O Ministério das Finanças cortou a previsão anterior, após a dívida pública ter ficado afinal nos 93,6% no ano passado, acima dos 94,9% anteriormente estimados, de acordo com a informação remetida à Comissão Europeia no âmbito do Procedimento por Défices Excessivos, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a menos de três semanas do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

É precisamente neste mês de outubro que Portugal terá de devolver 11,4 mil milhões de euros aos investidores, no âmbito de uma linha de Obrigações do Tesouro a 10 anos, lançada em 2015 e prestes a atingir a maturidade, o que leva a antecipar uma redução expressiva da dívida pública.

