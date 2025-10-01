E-Lar já ultrapassa as 13 mil candidaturas

O ministério do Ambiente e Energia contabiliza 13.375 candidaturas ao programa de apoios E-Lar, dedicado a facilitar a troca de equipamentos a gás por elétricos de elevada eficiência.

As mais de 13.000 candidaturas já estavam do lado do ministério ao meio-dia desta quarta-feira, o segundo dia desde a abertura, que foi atribulada: o site apresentou problemas técnicos ao longo do dia de ontem, que estão agora ultrapassados, confirma a tutela.

Na terça-feira, pelas 14h50, o ministério contava apenas 2.912 registos, na sequência dos problemas com o site. “Todos os esforços estão a ser feitos para resolver a pressão sobre os servidores”, indicou, na altura, a mesma fonte.

Tendo em conta um valor médio de 1.300 euros por apoio, e os 30 milhões de euros de financiamento do programa que estão previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o ministério espera apoiar cerca de 30.000 famílias.

O problema técnico aconteceu depois de, três horas antes da abertura das candidaturas, ou seja, pelas 8 horas da manhã, se terem registado 385 mil acessos no site do Fundo Ambiental, o que resultou numa falha técnica que impedia o preenchimento do formulário, e que manteve ao longo do dia. O site não carregava, mostrando ora a mensagem “não é possível aceder a este site“, ora a mensagem “serviço indisponível”.

No âmbito do E-Lar podem ser substituídos fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos de classe energética A ou superior. O valor dos apoios depende do tipo de equipamento e do beneficiário, se se trata de uma família vulnerável ou não. O valor mais elevado disponível corresponde a um conjunto elétrico de placa e forno, cuja compra é apoiada em 738 euros para famílias vulneráveis e 600 euros para as restantes.