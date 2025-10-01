Eleições autárquicas custam 9,5 milhões de euros aos cofres públicos

As eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 12 de outubro terão um custo de 9,5 milhões de euros para os cofres públicos, segundo uma estimativa avançada pelo Ministério da Administração Interna (MAI) ao Correio da Manhã (acesso pago).

A maior fatia dos encargos diz respeito ao pagamento dos membros de mesas de voto, para os quais vão 4 milhões de euros — cada um dos elementos designados receberá 60,43 euros pelo acompanhamento da votação. Para tempos de antena estão previstos 2 milhões de euros, a pagar às televisões e rádios que os transmitem, enquanto outras despesas não discriminadas são avaliadas em 3,5 milhões.

Ainda que este ano tenham ocorrido legislativas antecipadas, não houve reforço do montante destinado a atos eleitorais. “A verba do Orçamento do Estado para 2025 permitia assegurar um eventual aumento de encargos que viesse a ocorrer”, explica o MAI, salvaguardando que só após as eleições autárquicas haverá uma ideia concreta dos custos finais.