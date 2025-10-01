Empresários queixam-se de “entraves que desincentivam investimento em formação” dos trabalhadores

Num mundo de trabalho em “profunda transformação”, as empresas só poderão “prosperar se forem ágeis e sustentadas por trabalhadores qualificados“, foi apontado no encontro da Organização Internacional de Empregadores, que decorreu no Porto. No entanto, em declarações ao ECO, o diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Rafael Alves Rocha, alerta que em Portugal há “entraves que desincentivam o investimento em formação” e travam a adesão “de muitas pequenas e médias empresas”.

“Cada vez mais, a formação já não é vista como um custo, mas, sim, como um investimento essencial para a competitividade e para o desenvolvimento económico-social“, começa por sublinhar o responsável da CIP, confederação que promoveu, em parceria com a Organização Internacional de Empregadores, o referido encontro, que juntou interlocutores de mais de 30 países europeus e da Ásia Central na Invicta.

“Reconhecemos que a formação e a qualificação dos trabalhadores é um eixo central para responder aos desafios das transições em curso, bem como para reduzir o défice de competências que continua a afetar a economia portuguesa”, frisa Rafael Alves Rocha.

Para tal, o diretor-geral da CIP defende a implementação plena do Acordo de Formação de 2021 (que ainda não foi concretizado na totalidade), que prevê a mobilização de cinco mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030 para medidas de formação e qualificação.

O objetivo é ajudar o país a atingir a meta europeia de 60% de adultos em ações de aprendizagem anuais até 2030. “Contudo, os dados mais recentes mostram que ainda há um longo caminho a percorrer: no último ‘Adult education survey’ (2022) a participação de adultos em atividades de formação foi de 45,6%, o que evidencia progresso, mas também margem para acelerar a mobilização anual de formandos e, sobretudo, a inclusão das PME“, observa o mesmo.

O responsável da confederação alerta, no entanto, que “persistem constrangimentos significativos, em particular o excesso de burocracia, a rigidez dos catálogos de formação e a falta de flexibilidade dos programas públicos“, que limitam a “resposta às necessidades reais das empresas”.

O Estado, em vez de facilitar, mantém entraves que desincentivam o investimento em formação e travam a adesão de muitas PME. O país não pode desperdiçar mais tempo, sob pena de agravar os desequilíbrios existentes e perder oportunidades de crescimento. Rafael Alves Rocha Diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal

Perante este cenário, Rafael Alves Rocha defende que “é indispensável assegurar um financiamento estável, simplificar processos, permitir maior autonomia às empresas na definição de conteúdos formativos e reforçar os incentivos fiscais“.

“Somente deste modo será possível transformar a formação contínua numa prática enraizada e acessível a todos“, defende a mesma fonte.

De notar que esta conclusão dos empregadores chega numa altura em que, na Concertação Social, está a ser discutida uma reforma da legislação laboral, que inclui a redução das horas de formação obrigatória que as microempresas têm de garantir aos trabalhadores, das atuais 40 para 20 horas anuais.

Confrontado com essa proposta do Governo, o diretor-geral da CIP indica ao ECO que é necessário ajustar a formação aos contextos específicos.

“O ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, os novos modelos de trabalho e as exigências de sustentabilidade impõem uma atualização constante de competências. Neste contexto, a CIP defende e promove uma abordagem estratégica à formação, articulando as necessidades das empresas com programas ajustados aos seus contextos específicos“, declara a referida fonte da confederação.

“É fundamental garantir que todos os instrumentos de política pública e os apoios disponíveis são pensados de forma eficaz e articulada com as reais necessidades do tecido empresarial“, assevera no mesmo sentido.

No final de julho, numa primeira reação ao anteprojeto apresentado pelo Governo, Rafael Rocha, já tinha salientado que, embora a formação seja central no desenvolvimento das empresas, é preciso promover medidas complementares, como as ações de formação de curta duração.

Empregadores mais unidos

Além do apelo à formação dos trabalhadores, do encontro de empregadores que teve lugar no Porto saíram ainda outras duas conclusões: por um lado, é essencial que a regulamentação apoie, e não bloqueie, o crescimento empresarial, no âmbito da digitalização e transição energética; E, por outro, os empregadores “devem estar unidos na defesa de empresas fortes”, sendo que só com união “poderão influenciar políticas, moldar reformas e assegurar um ambiente propício ao investimento“.

Ora, de acordo com os dados do Balanço Social do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, a percentagem de empresas em Portugal inscritas em associações patronais era de 22,1 %. Ao ECO, o diretor-geral da CIP alerta, porém, que este dado é apenas relativo às associações patronais, “sendo o universo das associações empresariais muito mais abrangente”. “A CIP desconhece os dados de fontes oficiais sobre a filiação nas restantes associações empresariais”, admite.

Quanto ao reforço dessa percentagem, o responsável da mencionada confederação defende que tal depende, “em grande medida, da capacidade de o diálogo social gerar soluções concretas que promovam simultaneamente o crescimento económico e o desenvolvimento social”.

“Depende, ainda, da perceção das empresas sobre a relevância dos serviços prestados pelas associações, em áreas que vão para além do diálogo social. Quando os empresários percebem que a sua participação em estruturas representativas contribui para respostas eficazes aos desafios que enfrentam, a adesão tende a reforçar-se naturalmente”, aponta a mesma fonte.

Rafael Alves Rocha aproveita ainda para ressalvar que a CIP tem vindo a reforçar de forma consistente a sua base associativa, ainda que não dê números concretos que demonstrem essa tendência.