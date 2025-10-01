Fabricante de peças de avião Airbus Atlantic tem nova liderança em Portugal

A Airbus Atlantic, a unidade de fabrico de peças de avião do gigante francês, tem uma nova liderança em Portugal. Kevin Giraud assume como managing director, sucedendo a Eric Belloc, que passou a dirigir a fábrica da Airbus Atlantic em Mérignac, França.

“Estou entusiasmado por contribuir para o crescimento e sustentabilidade industrial da Airbus Atlantic em Portugal. Atingir o nível certo de maturidade será fundamental para alcançarmos o desempenho operacional desejado. Estou ansioso por trabalhar com a nossa talentosa equipa e parceiros para alcançar os objetivos da empresa”, diz o novo managing director da Airbus Atlantic.

O profissional vai liderar a unidade de produção em Santo Tirso, com cerca de 300 trabalhadores, transitando do cargo de Head of Industrialization and Manufacturing Engineering na Airbus Helicopters na Hungria. Anteriormente, liderou o departamento Industrial e Operacional no Centro de Excelência de Rotores e Transmissões em Marignane (França), onde geriu equipas de até 150 pessoas, informa a empresa. O profissional conta com 18 anos de experiência em gestão industrial e operacional.

Kevin Giraud é licenciado em Engenharia pela Polytech Savoie (antiga ESIGEC), com especialização em Engenharia de Materiais e Processos com foco em design, análise de tensões e fabrico. É Bacharel em Ciências pela Heriot-Watt University, na Escócia, onde estudou Química e Materiais.

Com cerca de 15.000 colaboradores distribuídos por cinco países e três continentes, a Airbus fechou 2025 com um volume de negócios estimado em 5,6 mil milhões de euros.

Desde 1 de junho, Nathalie Hellard-Lambic é a “head of Airbus” para Portugal, um cargo que acumula com a liderança da Airbus Global Business Services (GBS) no país.