Factorenergia renova a sua parceria com a Fundação Impulsa para promover a formação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade

A Factorenergia renovou pelo terceiro ano consecutivo a sua colaboração com a Fundação Impulsa, reafirmando o seu compromisso com o futuro dos jovens e a igualdade de oportunidades no âmbito educativo.

Como organização impulsionadora, a Factorenergia faz parte de um ecossistema de mais de 220 empresas que, com as suas contribuições, tornam possível que rapazes e raparigas que concluíram o ensino básico tenham acesso ao ensino superior.

A colaboração com a Fundació Impulsa vai além do apoio económico: os jovens recebem também um computador portátil, formação em competências transversais, orientação profissional, acesso a experiências formativas em empresas e, acima de tudo, um acompanhamento personalizado da equipa psicopedagógica da Fundação e uma figura de referência, como são os mentores e mentoras que lhes são atribuídos.

«Para nós, é um orgulho poder renovar este compromisso com a Fundació Impulsa. Acreditamos que investir no talento e na formação dos jovens é a melhor maneira de construir uma sociedade mais justa e coesa. Dar-lhes ferramentas e oportunidades não só transforma as suas vidas, como também fortalece o futuro de todos nós», afirmou Emili Rousaud, CEO da Factorenergia.

Por parte da Fundació Impulsa, a sua diretora, Rosa Pujols, afirmou que «a renovação do compromisso da Factorenergia com a Fundação Impulsa é uma demonstração clara de como as alianças entre o mundo empresarial e o terceiro setor podem gerar um impacto transformador na vida dos jovens».

Com esta renovação, a Factorenergia reafirma a sua convicção de que apostar na formação e no acompanhamento dos jovens é essencial para construir uma sociedade mais inclusiva. Do ponto de vista do mundo empresarial, impulsionar o crescimento pessoal e profissional dos jovens é também investir numa geração preparada para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho em constante transformação.

A Fundació Impulsa é uma entidade de referência na Catalunha que concede bolsas de estudo e acompanha jovens em situação de vulnerabilidade social e económica para que possam frequentar cursos de Formação Profissional (FP) e aceder ao mercado de trabalho. Os resultados são positivos: desde 2015, foram concedidas bolsas a mais de 650 jovens da Catalunha e mais de 80% concluíram os estudos de FP, muito acima da média de 50% da Catalunha. Por seu lado, a Factorenergia é uma comercializadora independente de referência em Espanha, com 400 funcionários e uma presença internacional destacada, com várias filiais em países como Portugal, Bulgária ou México, entre outros.