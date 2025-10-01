Farmacêuticas europeias valorizam com acordo entre Pfizer e Trump

O acordo entre a farmacêutica norte-americana Pfizer e a Casa Branca funcionou como um verdadeiro remédio para as ações das empresas do setor. As farmacêuticas concorrentes subiram esta quarta-feira em bolsa na expectativa de que este seja apenas o primeiro de mais acordos com a administração Trump.

O índice das cotadas da saúde da Europa subiu 5,35% e não só atingiu o maior ganho percentual diário desde abril como liderou o Stoxx 600 Europe. Os disparos superaram os 10% nalgumas farmacêuticas, como a anglo-sueca AstraZeneca (+11,21% para 12.436 libras esterlinas) ou a alemã MSD (+10,05% para 120,45 euros).

A dinamarquesa Ambu ‘melhorou’ 9,29% para 101,2 coroas, a biofarmacêutica germânica Sartorius destacou-se com uma valorização de 11,32% para 175 euros, a suíça Roche fechou a sessão com uma subida 8,52% para 295,40 francos e a francesa Sanofi subiu 8,44% para 85,18 euros na bolsa de Paris. Em Wall Street, por volta das 18h30, a Novo Nordisk somava 6,36% para 59,02 dólares e a Novartis 2,34% para 131,24 dólares.

Por detrás destes ganhos está o aperto de mãos entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o CEO da Pfizer, Albert Bourla, que ocorreu esta terça-feira em Washington D.C. A farmacêutica que se tornou mediática no pós-pandemia por causa das vacinas comprometeu-se em reduzir os preços dos medicamentos prescritos no programa Medicaid, para a população com menores rendimentos, em troca de isenção de tarifas.

Os analistas e investidores contactados pela agência Reuters explicaram que o acordo – mas sobretudo as expectativas de que outros venham a seguir – reduziram a incerteza que tem marcado as farmacêuticas ao longo deste ano devido à guerra comercial. Segundo especialistas do JP Morgan, este contrato funcionou como “um termómetro em potencial para o setor que, prevemos, provavelmente será replicado pelas empresas farmacêuticas da União Europeia”.

As valorizações em bolsa ocorrem precisamente na data em que entraram em vigor as novas taxas alfandegárias de 100% à importação de alguns medicamentos, mais concretamente os “de marca ou patenteados” que sejam produzidos fora dos Estados Unidos. No acordo com a União Europeia, que definiu a tarifa geral de 15%, os genéricos foram considerados como exceções e conquistaram taxas nulas (ou quase nulas).

Site para medicamentos com desconto chega em 2026

No passado mês de julho, Donald Trump enviou cartas a 17 farmacêuticas a pedir que baixassem os valores, de forma a ficarem equiparados aos que são praticados fora nos Estados Unidos, e pediu que respondessem com compromissos vinculativos até 29 de setembro. A Pfizer cumpriu os alertas da missiva e foi a primeira a fechar um acordo.

Esta quarta-feira Donald Trump anunciou ainda a criação de um website chamado “TrumpRx”, que será lançado em 2026, para os consumidores norte-americanos poderem comprar medicamentos a preços com desconto. “Os Estados Unidos deixaram de subsidiar os cuidados de saúde do resto do mundo. Ao dar este passo ousado, estamos a acabar com a era da subida global dos preços à custa das famílias americanas”, disse o presidente norte-americano.