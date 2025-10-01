Fidelidade vai revolucionar estrutura interna da seguradora

A Fidelidade vai anunciar esta quarta-feira uma reorganização da sua estrutura interna nas áreas de negócio Não Vida e Vida Risco, para atualizar o organograma que durava há 11 anos, quando da privatização da seguradora. O objetivo é, segundo foi comunicado aos colaboradores internos, “tornar a estrutura mais funcional, assegurando uma maior consistência técnica, reforço de sinergias entre áreas e consequentemente uma melhor resposta às exigências do mercado e uma maior proximidade ao cliente”.

A reorganização vai passar pela extinção de nove direções e o foco em apenas dez e, segundo fonte da companhia, “não prevê despedimentos nem esse foi objetivo, mesmo acessório, desta mudança”. As novas nomeações refletem ainda uma transição geracional nos altos quadros da seguradora, afirma a mesma fonte.

Miguel Abecasis e Juan Arsuaga são os administradores da Fidelidade mais envolvidos nesta alteração, com alguns dos seus pelouros reformulados nas novas direções, zonas que poderiam ser de intersecção de competências na antiga estrutura extinta esta terça-feira. Independentes da nova linha, Paulo Figueiredo, histórico diretor do ramo automóvel na Fidelidade, passará à função de Conselheiro, assumindo um papel de apoio estratégico à Comissão Executiva e à Organização, enquanto Tomás Sérvulo Rodrigues será o novo Administrador Executivo da Via Direta (Ok! Seguros).

As novas direções sob tutela do administrador Miguel Abecasis são:

Direção Geral Técnica Não Vida e Vida Risco (DGT). Será liderada por Rui Esteves e vai assumir um papel transversal a todas as geografias do Grupo, abrangendo as Áreas de Atuariado e Pricing Não Vida e Vida Risco, como também a responsabilidade pelo Impact Center for Climate Change (ICCC);

Será liderada por e vai assumir um papel transversal a todas as geografias do Grupo, abrangendo as Áreas de Atuariado e Pricing Não Vida e Vida Risco, como também a responsabilidade pelo Impact Center for Climate Change (ICCC); Direção de Atuariado e Pricing (DAP). A atuária Margarida Gomes vai comandar esta área responsável pelo atuariado e pricing dos Negócios Não Vida em Portugal, passando a acumular também esta responsabilidade para o Negócio Vida Risco;

A atuária vai comandar esta área responsável pelo atuariado e pricing dos Negócios Não Vida em Portugal, passando a acumular também esta responsabilidade para o Negócio Vida Risco; Direção de Negócio Automóvel e Patrimoniais (DNAP) . Sob direção de Gonçalo Santos , ex-CEO da Ok! Seguros, será responsável pelo P&L (conta de resultados), desenvolvimento e gestão de produto e experiência de cliente nos negócios Automóvel e Patrimoniais;

. Sob direção de , ex-CEO da Ok! Seguros, será responsável pelo P&L (conta de resultados), desenvolvimento e gestão de produto e experiência de cliente nos negócios Automóvel e Patrimoniais; Direção de Negócio Pessoais (DNPV). Tratará do P&L, desenvolvimento e gestão de produto, bem como pela experiência de cliente nos negócios Vida Risco, Acidentes Pessoais, Acidentes de Trabalho e Pets e será dirigido por Laurentina Caldeira;

Tratará do P&L, desenvolvimento e gestão de produto, bem como pela experiência de cliente nos negócios Vida Risco, Acidentes Pessoais, Acidentes de Trabalho e Pets e será dirigido por Direção de Subscrição (DSN) . Dirigida por Cristina Carvalho Rodrigues , agregará a gestão global dos processos de subscrição das várias Áreas de Negócio, com exceção de algumas que, pela sua natureza e complexidade de riscos, ficarão da responsabilidade da Direção de Grandes Clientes;

. Dirigida por , agregará a gestão global dos processos de subscrição das várias Áreas de Negócio, com exceção de algumas que, pela sua natureza e complexidade de riscos, ficarão da responsabilidade da Direção de Grandes Clientes; Direção de Sinistros e Gestão de Prestadores (DSP). Bruno Militão Ferreira será o diretor para a gestão global dos processos de sinistro das várias Áreas de Negócio Não Vida e Vida Risco, bem como pela gestão de prestadores;

será o diretor para a gestão global dos processos de sinistro das várias Áreas de Negócio Não Vida e Vida Risco, bem como pela gestão de prestadores; Direção de Procurement (DPR). Terá a responsabilidade pela gestão das aquisições de bens e serviços para o grupo segurador e suas empresas participadas, nas áreas não cobertas pela gestão de prestadores, tendo João Casimiro na sua direção.

As áreas com pelouro atribuído a Juan Arsuaga são:

Direção de Grandes Clientes (Large Corporate) (DLC). Foi criada com o objetivo de reforçar o posicionamento da Fidelidade junto das grandes empresas nacionais, incluindo áreas de seguros não obrigatórios e specialty lines, bem como a oferta internacional, passando a integrar no seu âmbito a área de resseguro facultativo. Será dirigida por Ana Salvado;

Foi criada com o objetivo de reforçar o posicionamento da Fidelidade junto das grandes empresas nacionais, incluindo áreas de seguros não obrigatórios e specialty lines, bem como a oferta internacional, passando a integrar no seu âmbito a área de resseguro facultativo. Será dirigida por Direção de Operações (DOP). Sob o comando de Fernanda Godinho vai garantir as atividades relacionadas com o Aprovisionamento, Apoio Logístico, Gestão da Frota Automóvel, Gestão Documental e Gestão de Contratos, para, entre outras, as Áreas de Negócio Não Vida e Vida Risco, e respetivo controlo de qualidade dos processos e serviços inerentes;

Sob o comando de vai garantir as atividades relacionadas com o Aprovisionamento, Apoio Logístico, Gestão da Frota Automóvel, Gestão Documental e Gestão de Contratos, para, entre outras, as Áreas de Negócio Não Vida e Vida Risco, e respetivo controlo de qualidade dos processos e serviços inerentes; Direção de Resseguro (DRS). Dirigida por Paulo Santos terá a responsabilidade pela negociação e implementação dos Tratados de Resseguro Obrigatório do Negócio em Portugal e implementação e acompanhamento das soluções de Resseguro Obrigatório do negócio das Sucursais.

A reorganização entra em vigor esta quarta-feira, 1 de outubro, implicando a extinção das até agora existentes Direções de Negócio Automóvel (DNA), Empresas (DNE), Acidentes de Trabalho (DNT), Particulares (DNP), Vida Risco (DVR), Estatística e Estudos Técnicos Não Vida (DET), Operações (DOP), Procurement e Gestão de Prestadores (DGP) e Resseguro (DRS) deixarem de existir tal como se encontraram estruturadas até agora.