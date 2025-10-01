Gigante do e-commerce Zalando começa a vender em Portugal ‘abastecida’ por Espanha

A Zalando arranca em Portugal com vendas online, um “passo natural e estratégico” no crescimento do gigante de ecommerce de moda e lifestyle na Europa. O abastecimento é feito a partir de Espanha.

Portugal é o 26.º país onde o gigante do comércio eletrónico da área de moda está a operar com vendas online. Até aqui, os consumidores nacionais tinham de recorrer às plataformas internacionais da loja alemã em outros países e indicar uma morada desse país para garantir entregas.

“As nossas expectativas de negócio para o mercado português estão essencialmente ligadas à nossa estratégia global para nos tornarmos no líder do ecossistema pan-europeu para moda e lifestyle. Portugal representa um mercado dinâmico e em crescimento para a moda online, tornando [a sua entrada] num passo natural e estrategicamente importante no nosso crescimento na Europa”, diz Eloisa Siclari, diretora-geral para o Sul da Europa, ao ECO.

“Embora não revelemos estimativas de curto prazo para mercados individuais, estamos confiantes no potencial a longo prazo do mercado português”, diz a responsável quando questionado sobre as expectativas de negócio para o mercado nacional.

Os consumidores portugueses vão poder aceder a um catálogo com mais de 200 mil produtos em categorias como Desporto, Streetwear, Acessórios e Designer, com “opções de entrega fiáveis e adaptadas ao mercado local”, um “apoio ao cliente eficiente (incluindo devoluções gratuitas)”, apoiadas “pelo armazém da Zalando em Espanha”, informa a empresa em comunicado.

Mercado “estratégico”, com abastecimento em Espanha

“A nossa entrada em Portugal é um investimento estratégico que se foca principalmente em tecnologia, localização da plataforma e pessoas”, afirma Eloisa Siclari quando questionada sobre o investimento feito com esta entrada no país. “Como plataforma de e-commerce, somos capazes de alavancar a nossa larga rede de atendimento europeia para servir os clientes portugueses de forma eficiente desde o primeiro dia”, refere.

“O armazém logístico está localizado na cidade espanhola de Illescas, o nosso ativo principal para servir os clientes portugueses (incluindo Açores e Madeira). Está pronto para entregar a nossa promessa aos clientes em Portugal”, assegura.

Ao nível de pessoas alocadas ao mercado, embora o negócio seja gerido a partir de Berlim, “estamos continuamente a investir no talento ibérico (Portugal e Espanha) de forma transversal ao nível de funções para garantir que compreendemos e conectamos com o consumidor e a indústria de moda local”, diz ao ECO.

Com o início da operação de ecommerce no país, a empresa alemã reforça a sua presença em Portugal onde, desde 2018, tem instalado um hub tecnológico para melhorar a experiência de compra clientes da plataforma, a partir de Lisboa.