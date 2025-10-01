Hoje nas notícias: imigrantes, autárquicas e ensino superior

Um estudo mostra que reduzir a imigração a zero exigiria que a carga fiscal disparasse para 43,1% para garantir a sustentabilidade das contas públicas. As eleições autárquicas deste ano vão custar 9,5 milhões de euros aos cofres públicos. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

Sem imigrantes, carga fiscal teria de subir de 35% para 43% do PIB

Um estudo publicado por três economistas da Nova SBE e da Universidade de Estocolmo revela que reduzir a entrada de estrangeiros a zero obrigaria a carga fiscal a disparar mais 7,9 pontos percentuais em Portugal para garantir a sustentabilidade das contas públicas, atingindo os 43,1%. Isto significa que cada contribuinte teria de pagar mais 1.700 euros por ano. No paper, concluem que os imigrantes compensam quase todo o custo do envelhecimento, um efeito que é o mais alto da Zona Euro.

Eleições autárquicas custam 9,5 milhões de euros aos cofres públicos

As eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 12 de outubro terão um custo de 9,5 milhões de euros para os cofres públicos, segundo uma estimativa avançada pelo Ministério da Administração Interna (MAI). A maior fatia dos encargos diz respeito ao pagamento dos membros de mesas de voto, para os quais vão 4 milhões de euros — cada um dos elementos designados receberá 60,43 euros pelo acompanhamento da votação. Para tempos de antena, estão previstos 2 milhões de euros, a pagar às televisões e rádios que os transmitem, enquanto outras despesas não discriminadas são de 3,5 milhões.

Ensino superior: menos 5.300 alunos colocados e 1/3 das vagas por ocupar nos politécnicos

Concluída a terceira e última fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, os dados do Ministério da Educação, Ciência e Inovação mostram que ficaram colocados 45.290 novos estudantes, menos 10,5% face aos 50.612 candidatos colocados no ano passado. Esta redução fez-se sentir, sobretudo, nos politécnicos. Embora a taxa de ocupação acabe por ser sempre maior nas universidades, este ano, o desfasamento acentuou-se muitíssimo: se a taxa de ocupação do politécnico tinha sido de 86,2% em 2024, agora ficou-se pelos 67,7%. Nas universidades, a percentagem também caiu, mas pouco: de 97,4% para 92,8%.

BPG com prejuízo de 4,7 milhões continua à espera do investidor chinês

O Banco Português de Gestão (BPG) registou um prejuízo de 4,7 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, numa altura em que espera a concretização da venda ao grupo chinês V-Credit. O banco de investimento da Fundação Oriente registou em junho deste ano ativos de 144,1 milhões e os passivos ascendem a 126,6 milhões. O BPG regista pela primeira vez um capital próprio abaixo dos 17,5 milhões de euros, ao fixar-se em cerca de 17,45 milhões de euros. Isto é relevante sobretudo porque a venda do BPG em curso ao V-Credit será feita com base na situação líquida do banco quando se realizar a transação.

EUA propõem a Portugal reforço da aliança com compra de caças F-35

Perante o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o ministro da Defesa, Nuno Melo, o novo embaixador dos EUA em Portugal, John Arrigo, destacou a parceria entre os dois países: “A nossa amizade baseia-se na história, na confiança e num sacrifício partilhado”. Nesse sentido, propôs o reforço da aliança entre ambos através da compra de caças F-35.

