Inflação na zona euro volta acima do patamar do BCE em setembro

A inflação na zona euro subiu para 2,2% em setembro, face à taxa de 2% no mês anterior. A estimativa rápida publicada esta quarta-feira pelo Eurostat mostra assim que este indicador volta a estar acima do objetivo de 2% definido pelo Banco Central Europeu (BCE).

Olhando aos principais componentes, o gabinete de estatística espera que “os serviços tenham a maior taxa anual em setembro (3,2%, em comparação com 3,1% em agosto), seguidos pelos alimentos, álcool e tabaco (3%, em comparação com 3,2% em agosto), bens industriais não energéticos (0,8%, estável em comparação com agosto) e energia (-0,4%, em comparação com -2,0% em agosto).

Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, que são os mais voláteis e temporários, a inflação subjacente fixou-se em 2,3% no espaço da moeda única, composto por 20 economias.

Estónia (5,2%), Croácia e Eslováquia (4,6% cada) e Letónia (4,1%) apresentaram as maiores taxas de inflação anual em setembro, enquanto Chipre (0,0%), França (1,1%), Grécia e Itália (1,8% cada) registaram os valores mais baixos.

Em Portugal, a taxa de inflação terá desacelerado para 2,4% em setembro, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada na terça-feira. A confirmar-se, será o primeiro mês em que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) arrefece, após cinco meses consecutivos a acelerar.