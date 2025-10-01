Jaime Blanco, diretor do Gabinete de Clubes da LALIGA, premiado no Leaders Under 40 pelo seu papel na transformação do futebol

Jaime Blanco, diretor do Gabinete de Clubes da LALIGA, foi premiado nos Leaders Sport Awards, sendo incluído na prestigiada lista Leaders Under 40. Este reconhecimento premeia a sua contribuição notável para a indústria do desporto nos últimos 12 meses.

Nesta lista exclusiva, composta por apenas 30 executivos internacionais, Jaime Blanco foi reconhecido pelo seu papel transformador na modernização e profissionalização do futebol espanhol, entre outros aspetos, graças ao seu papel no projeto LALIGA Impulso e à posterior criação do Gabinete de Clubes.

O projeto estratégico LALIGA Impulso, que mobilizou cerca de 2 mil milhões de euros, prevê que os fundos recebidos por cada clube sejam destinados ao crescimento estrutural em áreas-chave como infraestruturas, comunicação, internacionalização, transformação digital, marca, recursos humanos ou marketing, entre outras. Um modelo inovador que permitiu à LALIGA e aos seus clubes estabelecer as bases para um futuro mais sólido e competitivo desde a sua implementação.

Neste contexto, o currículo de Jaime Blanco reflete a sua trajetória na gestão desportiva, destacando a sua capacidade de liderança e abordagem estratégica. Licenciado em Administração de Empresas pela Universidade Pontifícia Comillas (ICADE) e com um Mestrado Internacional em Negócios CECO-ICEX, Blanco impulsionou a transformação do futebol espanhol a partir de diferentes cargos na LALIGA.

Desde a sua incorporação em 2018, desempenhou um papel fundamental na gestão de recursos durante a crise da COVID-19 e na implementação da LALIGA Impulso. O seu trabalho na modernização e profissionalização dos clubes espanhóis levou-o a dirigir o Gabinete de Clubes em 2024, onde lidera uma equipa de 25 especialistas. Sob a sua direção, foram executados mais de 130 projetos em áreas como infraestruturas, digitalização, internacionalização, marketing e recursos humanos, redefinindo o modelo de relação entre a LALIGA e os seus clubes.

Desta forma, Blanco torna-se o segundo executivo da LALIGA a receber este prestigioso reconhecimento, depois de Óscar Mayo, que foi incluído na lista Leaders Under 40 em 2023, quando ocupava o cargo de diretor-geral executivo da LALIGA. Mayo foi reconhecido pelo seu papel fundamental na expansão global da organização e na transformação estratégica do futebol profissional espanhol.

A lista deste ano também inclui dirigentes de clubes, organismos internacionais e empresas líderes no mundo do desporto, como YouTube, NBA, Relevent, Concacaf ou os San Francisco 49ers.