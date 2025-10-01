Advocatus

Juiz do Tribunal Constitucional Teles Pereira renuncia às funções

  • Lusa
  • 16:34

A 24 de setembro já tinha renunciado Gonçalo de Almeida Ribeiro, tendo sido esta quarta eleito pelo plenário do TC o juiz conselheiro João Carlos Loureiro como vice-presidente.

O juiz conselheiro José António Teles Pereira renunciou às funções no Tribunal Constitucional (TC), anunciou esta quarta-feira o Tribunal na sua página na internet.

“Em 1 de outubro de 2025, o juiz conselheiro Gonçalo Manoel de Vilhena de Almeida Ribeiro e o juiz conselheiro José António Pires Teles Pereira apresentaram declaração de renúncia às suas funções de Juízes do Tribunal Constitucional”, lê-se numa nota no sítio da internet do TC.

A renúncia de Gonçalo de Almeida Ribeiro tinha sido anunciada no passado dia 24 de setembro, tendo sido esta quarta eleito pelo plenário do TC o juiz conselheiro João Carlos Loureiro como vice-presidente, em sua substituição.

