Mais de seis mil já se candidataram aos apoios para melhorar conforto térmico das casas

O Ministério do Ambiente garantiu esta quarta-feira que o programa E-Lar, para apoiar as famílias a melhorar o conforto térmico das habitações, já está a funcionar normalmente, tendo recebido mais de seis mil candidaturas no primeiro dia.

A página do Fundo Ambiental para as pessoas se candidatarem ao programa E-Lar começou a funcionar na terça-feira às 11:00, mas esteve indisponível ou com fortes perturbações ao longo do dia. Um problema que a tutela atribuiu à grande afluência de candidatos: antes da abertura das candidaturas foram registados 385 mil acessos, afirmou a tutela.

Esta manhã, o Ministério do Ambiente e Energia garantiu à Lusa que a página já está a funcionar normalmente, tendo até às 10:00 entrado 6.133 candidaturas, havendo outras 2.273 em processo de preenchimento.

O programa destina-se a reforçar o combate à pobreza energética e promover o conforto térmico das habitações carenciadas, incentivar a substituição de equipamentos antigos por equipamentos novos de menor consumo, e acelerar a eletrificação de consumos substituindo equipamentos a gás por elétricos.

Os apoios podem ser utilizados, por exemplo, para comprar placas elétricas de indução e convencionais, fornos elétricos ou termoacumuladores elétricos. As pessoas que se candidatam e cuja candidatura é aprovada recebem um voucher de apoio à operação.

O valor dos apoios depende do tipo de equipamento e do beneficiário, se se trata de uma família vulnerável ou não. O valor mais elevado disponível corresponde a um conjunto elétrico de placa e forno, cuja compra é apoiada em 738 euros para famílias vulneráveis e 600 euros para as restantes.