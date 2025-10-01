Ponto Verde lança campanha “Estamos a chegar ao ponto” assinada pela Fuel

A campanha mostra pequenos erros comuns na reciclagem com o objetivo de mobilizar população a "passar do 'mais ou menos' sustentáveis para cidadãos que separam corretamente todas as embalagens".

A Ponto Verde lançou a sua primeira campanha de comunicação — após o rebranding da Sociedade Ponto Verde que separou a marca em duas dimensões, Sociedade Ponto Verde e Ponto Verde — mostrando que os portugueses ainda têm caminho a percorrer em termos de reciclagem de embalagens.

“Através da criação da Ponto Verde, e desta campanha, queremos liderar um movimento agregador e coletivo que une cidadãos de norte a sul do país e ilhas, de todas as gerações e idades. Até porque reciclar embalagens de forma correta é um sinal de compromisso com o país e com o planeta e, por isso, ‘Separamos Juntos’”, explica Ricardo Sacoto Lagoa, diretor de marketing, sensibilização e comunicação da Sociedade Ponto Verde, citado em comunicado.

Com criatividade da Fuel e produção da Grumpy Panda, a campanha mostra momentos de convívio entre personagens com quem os cidadãos se podem identificar. Os filmes, construídos num “registo divertido e inspiracional”, revelam “pequenos erros comuns na reciclagem de embalagens e transforma-os em oportunidades para aprender e corrigir“, com o objetivo de “mobilizar todos os cidadãos para darem o próximo passo” e a “passar de ‘mais ou menos’ sustentáveis para cidadãos que separam corretamente todas as suas embalagens”, descreve-se em nota de imprensa.

“Procurámos uma assinatura que expressasse o posicionamento da Ponto Verde e, ao mesmo tempo, estabelecesse um novo valor como território: a união. ‘Separamos Juntos’ é uma forma de mostrar um caminho conjunto para o futuro. Separamos juntos para conseguir chegar às metas que traçámos. Separamos juntos para conseguir chegar ao ponto que precisamos. Este novo território de comunicação nasce da consciência de que, apesar dos avanços significativos, ainda não chegámos ao ponto ideal. E é precisamente neste ‘quase’ que encontramos a tensão criativa perfeita para dar vida à nova campanha“, diz a diretora criativa da Fuel, Andreia Ribeiro.

“Para dramatizar o conceito ‘Estamos a chegar ao ponto’ fomos pedir emprestado o tipo de discurso que se faz quando celebramos conquistas extraordinárias. Esta dissonância entre o que se diz — ‘somos orgulhosamente mais ou menos’, ‘estive mesmo assim-assim’, ‘estamos quase a chegar ao ponto’ — e o tom com que se diz — um tom de grande exaltação e orgulho — serve-nos para mostrar o nosso ponto de uma forma leve e divertida, incentivando a mudança sem apontar o dedo às pessoas”, acrescenta.

A campanha está presente em televisão, rádio, imprensa, digital e outdoor, contando com uma rede de múpis a nível nacional, grandes formatos em Lisboa e no Porto, e presença no metro, autocarros e elétrico rápido da capital.

Para amplificar a campanha, a Ponto Verde juntou-se também a Ana Galvão, Nuno Markl, Filipa Gomes e Frederico Morais. Além disso, trabalhou com outros criadores de conteúdo e influenciadores digitais de diferentes áreas para “criar conteúdos especiais que permitem chegar, com autenticidade e de forma mais envolvente, a mais pessoas e a diferentes targets”. O planeamento de meios é da Arena Media e a comunicação e gestão de redes sociais da LPM.

“Com esta campanha queremos entreter e até divertir as pessoas, porque acreditamos que é dessa forma que conseguimos captar a sua atenção e passar uma mensagem que é, na verdade, muito séria e importante para todos nós enquanto sociedade. A reciclagem de embalagens e a economia circular são temas centrais para o futuro e o nosso contributo é muito simples, mas decisivo: reciclar mais e melhor as nossas embalagens”, diz ainda Ricardo Sacoto Lagoa.

A Sociedade Ponto Verde passou recentemente por um processo de rebranding, com o objetivo de modernizar a sua identidade e de se aproximar mais dos cidadãos, apostando numa nova identidade visual que divide a marca em duas dimensões: Sociedade Ponto Verde e Ponto Verde.

Assinado pela WYcreative, o rebranding simboliza “um compromisso renovado com o futuro e reflete a determinação de fazer com que a reciclagem de embalagens e a economia circular estejam cada vez mais presentes na vida dos cidadãos”.