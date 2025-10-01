Portugal líder europeu no franchising e com potencial para crescer, afirma APF

Portugal lidera na Europa com quase 3.000 unidades de franchising por milhão de habitantes, que transacionam 22.200 milhões de euros/ano, o equivalente a 8% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo a federação europeia do setor. Divulgada pela Associação Portuguesa de Franchising (APF) no âmbito do Expofranchise 2025, que decorre a 17 e 18 de outubro em Lisboa, a análise da Federação Europeia de Franchising destaca Portugal como líder europeu do setor.

Com 2.991 unidades de franchising por milhão de habitantes, Portugal lidera – “com folga” – o ranking europeu neste indicador, entre países como a Alemanha (2.167), Finlândia (1.597) e Espanha (1.594). Segundo destaca a APF, o país apresenta “uma capilaridade de 59,2 unidades por cada 1.000 empresas, mais do que o dobro da Alemanha (27,6) e Espanha (23,9)”.

“Este ano chegamos à Expofranchise com indicadores muito positivos para o setor. Portugal lidera a Europa em termos de densidade e capilaridade do franchising, mostrando que temos um mercado maduro, dinâmico e com grande potencial para crescer ainda mais”, afirma a secretária-geral da APF, Cristina Matos, citada num comunicado.

“As nossas expectativas são muito elevadas para 2025, tanto na atração de novas marcas como na consolidação das já existentes. Acreditamos que o evento será um marco para empreendedores e para a economia do país”, acrescenta. De acordo com dados da APF, os setores da estética/saúde/bem-estar/ótica e audição/cabeleireiro/comércio saúde são aqueles com maior concentração de marcas de franchising em Portugal, num total de 55 marcas, seguidos de perto pelos restaurantes/fast food, com 52.

Surgem depois as atividades de cafetaria/gelatarias (39 marcas), mediação imobiliária (33 marcas), ginásio/nutrição/comércio desportivo (26 marcas), distribuição alimentar/segurança alimentar/alimentação ao domicílio (17 marcas) e obras/reconstrução/remodelação (13 marcas).

Com um volume de negócios de 22.200 milhões de euros, equivalente a cerca de 8% do PIB nacional, e mais de 50.000 unidades e 542 marcas ativas, o franchising nacional é responsável por 137.578 postos de trabalho diretos, aproximadamente 3% do emprego total, empregando em média 4,3 pessoas por unidade. Apesar de neste indicador se situar “ligeiramente abaixo” da Alemanha (4,35 pessoas/unidade) e de França (5,66), a APF salienta que o franchising nacional tem “margem para crescimento, à medida que o setor amadurece e ganha eficiência operacional”.

“Esta combinação de presença geográfica expressiva com potencial de crescimento em produtividade torna o franchising português um dos mais atrativos da Europa, oferecendo oportunidades tanto para marcas internacionais quanto para empreendedores locais”, destaca a associação.

Com mais de 60 marcas nacionais e internacionais, a Expofranchise apresenta nesta edição novidades como o Pavilhão Brasil, o lançamento da ‘app’ oficial da APF, a Masterclass Imersiva de Empreendedorismo e a Women Global Franchise.

Resultado de uma parceria entre a APF, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o Pavilhão Brasil reunirá oito marcas brasileiras com forte potencial de internacionalização, cujas equipas oficiais “vêm prontas para dialogar com o mercado português e estabelecer novas parcerias comerciais no continente europeu”.