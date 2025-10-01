Produção industrial aumenta 3,1% em agosto
O agrupamento de Energia apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, tendo crescido 2,2 pontos percentuais (p.p.).
O índice de produção industrial aumentou 3,1% em agosto, face ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira. Todos os grandes agrupamentos apresentaram variações homólogas positivas exceto os bens de consumo.
O agrupamento de Energia apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, tendo crescido 2,2 pontos percentuais (p.p.).
Os agrupamentos de bens de investimento e de bens intermédios contribuíram com 1,4 p.p. e 0,5 p.p., em resultado de taxas de variação de 7,2% e 1,6%, respetivamente. O agrupamento de Bens de Consumo registou a única variação homóloga negativa, que originou um contributo de -1,0 p.p..
A taxa de variação da secção das indústrias transformadoras situou-se em 1,3%.
