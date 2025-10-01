Sonae Sierra conclui negócio “histórico” para ser 2º maior gestor de centros comerciais na Alemanha

A Sonae Sierra concluiu a aquisição da unidade de gestão de centros comerciais da Unibail-Rodamco-Westfield (URW REM) na Alemanha, um negócio classificado pela empresa como “histórico” e “um passo decisivo” na estratégia de crescimento internacional. A operação permite à empresa passar a gerir 19 centros comerciais no país, tornando-se o segundo maior gestor de centros comerciais na Alemanha.

“O fecho deste acordo representa um marco histórico para a Sonae Sierra e para a nossa estratégia de crescimento internacional”, refere Fernando Oliveira, CEO da Sonae Sierra, citado em comunicado. “A combinação de mais de 35 anos de experiência da Sierra com o know-how da equipa URW REM reforça a posição da empresa como um dos maiores players na gestão de centros comerciais para terceiros na Alemanha e abre novas perspetivas para captar investimentos, atrair lojistas internacionais e gerar valor sustentável a longo prazo”, realça ainda o líder da empresa.

“Com 25 anos de presença consolidada na Alemanha, a Sonae Sierra reforça agora o seu papel estratégico neste mercado, passando a gerir no total 19 centros comerciais que representam cerca de 1 milhão m² de ABL (área bruta locável) e recebem mais de 130 milhões de visitas anuais“, acrescenta a mesma nota.

Com sede em Düsseldorf, a URW REM tem uma equipa de cerca de 180 pessoas e gere atualmente um portfólio de 12 centros comerciais. No total, a Sonae Sierra gere agora 649 ativos em diferentes geografias, com mais de 3 milhões de m² de ABL, “consolidando a sua posição como uma das principais plataformas internacionais de gestão imobiliária”, diz ainda o comunicado.