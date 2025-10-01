Trabalhadoras da Dan Cake em greve a 9 de outubro por aumentos salariais

As trabalhadoras da Dan Cake nas unidades da Póvoa de Santa Iria e Coimbra estarão em greve no próximo dia 9 de outubro, a quinta do ano, por aumentos salariais, disse à Lusa fonte sindical.

Segundo a mesma fonte, desde que a Dan Cake foi comprada pela empresa Biscuit International “as trabalhadoras não têm sido aumentadas consistentemente”, apontando que atualmente “ganham mais três euros do que o salário mínimo nacional”, algo que sucede “há quatro ou cinco anos”. Além desta greve, as trabalhadoras decretaram outra, em novembro.

A empresa conta com cerca de 100 colaboradoras nas duas unidades, sendo que a paralisação deverá ter maior impacto na Póvoa de Santa Iria. As trabalhadoras temem ainda o futuro da empresa, que tem neste momento um contrato de arrendamento nos edifícios em que opera, depois de os ter vendido a um fundo de investimento imobiliário.

“Achamos que a empresa não está a valorizar os seus ativos que são os trabalhadores”, destacou a mesma fonte. “Quando venderam a fábrica, venderam o espaço físico, tanto em Coimbra como na Póvoa de Santa Iria”, disse, questionando sobre “o que é que irão fazer daqui a quatro anos”, quando terminar o contrato de arrendamento.

Numa nota, enviada esta quarta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab) disse que estas trabalhadoras vão estar na manifestação da CGTP no dia 8 de novembro. A Lusa contactou a Biscuit International e espera resposta.