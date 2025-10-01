Riscos & Produtos

UnitedHealth corta planos Medicare Advantage em 109 condados dos Estados Unidos

A empresa alertou ainda que alterações regulatórias previstas para 2026 poderão representar um risco de 4 mil milhões de dólares para os lucros do negócio.

A UnitedHealth anunciou que vai deixar de oferecer planos Medicare Advantage em 109 condados dos Estados Unidos a partir de 2026, uma decisão que afetará cerca de 180 mil membros. Segundo avançou a Reuters, esta medida surge num contexto de custos crescentes e de maior pressão sobre os reembolsos do programa de seguros de saúde.

“O aumento dos custos dos cuidados de saúde e a maior utilização dos serviços criou obstáculos que nenhuma organização pode ignorar”, afirmou Bobby Hunter, responsável pelos programas governamentais da empresa.

Apesar da saída de vários condados, a UnitedHealth continuará a operar na maioria dos estados norte-americanos. A empresa, através da sua unidade UnitedHealthcare, é atualmente líder em número de membros inscritos, à frente das rivais CVS Health e Humana.

A seguradora já tinha suspendido as previsões para o exercício deste ano, depois de falhar as estimativas de lucros no primeiro trimestre pela primeira vez desde 2008, devido ao aumento inesperado da utilização dos serviços médicos. A empresa alertou ainda que alterações regulatórias previstas para 2026 poderão representar um risco de 4 mil milhões de dólares para os lucros do negócio.

Segundo Hunter, em comparação com 2023, o financiamento governamental cairá cerca de 20% até 2026. No total, a empresa prevê encerrar mais de 100 planos, que abrangem cerca de 600 mil membros, maioritariamente em áreas rurais, e que incluem opções de acesso a prestadores fora da rede.

