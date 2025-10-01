Zurich lança maior flexibilidade em novo seguro em multirriscos-habitação

A Zurich Portugal anunciou esta quarta-feira o lançamento do Zurich Lar Flex, um novo seguro multirriscos-habitação que vem substituir o anterior Zurich Lar Seguro e que foi concebido para oferecer uma proteção “mais flexível, abrangente e personalizada” aos clientes.

A nova solução apresenta-se com quatro opções de contratação – Essencial, Confort, Extra e Premium –, permitindo ajustar o nível de cobertura às diferentes necessidades dos clientes, seja no caso de uma habitação permanente, de uma segunda casa ou de um imóvel destinado a investimento.

Entre as inovações introduzidas pelo novo produto Zurich Lar Flex destacam-se a possibilidade de franquia zero na maioria das coberturas, capitais reforçados para riscos elétricos até 250 mil euros e a proteção de objetos valiosos até 50 mil euros, sem necessidade de discriminação até determinados limites.

Para José Coutinho, Chief Underwriting Officer da Zurich Portugal, o novo produto materializa a estratégia de inovação da companhia e a sua orientação para o cliente. O responsável sublinha que “não há duas casas ou duas famílias iguais” e, por isso, o objetivo da Zurich passa por disponibilizar um seguro capaz de refletir essa individualidade, simplificando o processo de proteção do lar e assegurando, ao mesmo tempo, a solidez e a confiança associadas à marca.

A seguradora garante ainda que os clientes com apólices do anterior produto mantêm a sua cobertura, podendo migrar de forma fácil para a nova solução com o apoio dos mediadores.