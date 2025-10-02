5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Eurostat divulga os dados do desemprego de agosto e em que termina a consulta pública sobre regras de transparência na inteligência artificial lançada pela Comissão Europeia, a agenda europeia fica ainda marcada pela realização do Fórum de Cooperação em Copenhaga, com a participação do primeiro-ministro Luís Montenegro, e pelo arranque em Lisboa do Portugal Renewable Energy Summit 2025. Inicia-se também o período de voto antecipado para as eleições autárquicas para quem faltará por motivos profissionais dia 12 de outubro, permitindo que eleitores impedidos de votar a 12 de outubro exerçam já o seu direito de sufrágio.

Eurostat divulga dados do desemprego

O Eurostat divulga esta quinta-feira as estimativas mensais do desemprego referentes a agosto deste ano. Em julho, a taxa de desemprego recuou para 6,2% na Zona Euro e 5,9% na União Europeia. Já Portugal apresentou uma taxa de 5,8%. O organismo de estatístico europeu vai ainda anunciar dados sobre as licenças de construção de junho e do 2.º trimestre, bem como o volume de negócios industrial de julho.

Termina consulta pública sobre regras de transparência na IA lançada pela Comissão Europeia

Termina esta quinta-feira a consulta pública lançada pela Comissão Europeia para definir diretrizes e um Código de Conduta sobre transparência em sistemas de inteligência artificial (IA). O objetivo é ajudar utilizadores e fornecedores de IA generativa a detetar conteúdos produzidos ou manipulados por estas tecnologias. Os interessados têm até hoje para partilhar as suas opiniões sobre a aplicação destas obrigações.

Luís Montenegro em Fórum de Cooperação

Arranca esta quinta-feira, em Copenhaga, o Fórum de Cooperação que reúne os 27 Estados-membros da União Europeia e mais 20 países europeus não pertencentes à UE. O encontro, copresidido por António Costa, presidente do Conselho Europeu, e pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, vai centrar-se no reforço do apoio à Ucrânia, na segurança do continente e nos desafios geopolíticos atuais. Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que participa nas sessões plenárias, mesas redondas e encontros bilaterais ao longo do dia.

Portugal Renewable Energy Summit 2025

Também esta quinta-feira arranca, em Lisboa, o Portugal Renewable Energy Summit 2025, organizado pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN). O evento decorre no Grande Auditório da Culturgest e reúne especialistas nacionais e internacionais para debater os principais desafios e oportunidades da transição energética. Marcarão presença a ministra do Ambiente e Energia e outros membros da elite política.

Voto antecipado para as autárquicas

A partir desta quinta-feira, os eleitores que não possam votar no dia 12 de outubro, por motivos profissionais, podem exercer o seu direito de voto antecipado, de acordo com o calendário da Comissão Nacional de Eleições (CNE). A votação antecipada nestas condições decorre entre 2 e 7 de outubro, na Câmara Municipal do município onde o eleitor está recenseado. Nesta quinta-feira termina ainda a recolha dos votos antecipados de estudantes, doentes internados ou reclusos (não privados de direitos políticos) que solicitaram exercer o seu direito de voto.