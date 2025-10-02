A satisfação com os serviços de saúde de Madrid atinge o seu nível mais alto em quatro anos, de acordo com um estudo da Ipsos

A satisfação com o sistema de saúde de Madrid melhorou significativamente nos últimos quatro anos, de acordo com um estudo realizado pela Ipsos sobre a perceção da saúde pública em Espanha.

O estudo indica que 77% dos madrilenos que utilizam a saúde pública se declaram satisfeitos com a saúde na região, nove pontos a mais do que em 2021. Além disso, um em cada cinco cidadãos (21%) atribui a classificação máxima de excelente, dois pontos a mais do que há quatro anos.

Paralelamente, a insatisfação diminuiu fortemente, de 21% para 14%. A melhoria é observada em todos os aspetos avaliados, com avanços notáveis na digitalização, redução dos tempos de espera e acessibilidade dos profissionais de saúde, com um aumento da satisfação de 17% nos dois primeiros e de 16% na acessibilidade.

Também se observa um forte crescimento na utilização da livre escolha de cuidados de saúde em Madrid. Nos cuidados primários, passou de 34% em 2021 para 49% em 2025; nos cuidados especializados, de 17% para 26%; e nos cuidados hospitalares, de 15% para 28%. Segundo Silvia Bravo, diretora de investigação da Ipsos, «o aumento do exercício da livre escolha em Madrid mostra uma mudança cultural para um paciente mais informado, exigente e participante nas decisões sobre a sua saúde».

A pesquisa também analisa os principais fatores que levam os madrilenos a mudar de médico, especialista ou hospital. Na atenção primária, a falta de empatia do médico tornou-se a razão mais apontada para exercer a livre escolha (25%, contra 19% em 2021), enquanto a localização do centro perde importância (24% contra 31%) e o descontentamento com o serviço anterior ganha relevância (23% contra 21%).

Na assistência especializada, o tempo de espera para a consulta continua a ser o principal motivo (31%), sem variações em relação a 2021, seguido por uma diminuição na insatisfação com o serviço anterior (de 28% para 21%) e na importância da localização (19% contra 24%). Por último, na assistência hospitalar, o tempo de espera torna-se o fator determinante (29%, contra 26% há quatro anos), enquanto a localização cai fortemente de 40% para 27% e a insatisfação com o serviço anterior regista um ligeiro aumento, passando de 11% para 15%.

LIVRE ESCOLHA

O Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz continua a ser o centro hospitalar mais escolhido pelos madrilenos quando exercem a livre escolha. 4% dos inquiridos selecionaram-no como o seu hospital de destino após uma mudança, mais dois pontos do que em 2021. Seguem-se os hospitais universitários La Paz, Gregorio Marañón e 12 de Octubre, com 2% cada (este último sobe um ponto em relação a 2021).

Além disso, se todos os madrilenos pudessem mudar de hospital, a Fundação Jiménez Díaz e La Paz seriam os preferidos por 7% dos cidadãos, seguidos pelo Gregorio Marañón (6%). «A liderança de hospitais como a Fundação Jiménez Díaz reflete não só o seu prestígio e reputação, mas também a capacidade do sistema madrileno de oferecer opções de qualidade no exercício do direito de escolha», afirma Silvia Bravo.

Madrid posiciona-se como um dos territórios líderes na perceção dos cidadãos sobre a qualidade dos cuidados de saúde, juntamente com o País Basco e as Ilhas Baleares. A comunidade também se destaca pela elevada proporção de cidadãos que atribuem uma classificação excelente aos cuidados de saúde (21%), muito acima da média nacional (10%).