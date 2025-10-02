Ageas Seguros inaugura primeira loja no coração de Lisboa

A Ageas Seguros abre a primeira loja no Saldanha, em Lisboa. Segundo comunicado avançado pela empresa, a abertura do novo espaço no coração da capital “representa um importante passo na expansão da insígnia”.

Situada na Avenida João Crisóstomo, n.º 20, a nova loja insere-se no âmbito do investimento da expansão da sua rede através da abertura de novas lojas e da modernização de alguns das suas lojas.

“Este investimento reflete o nosso compromisso em expandir a nossa rede e em abrir novas lojas, estando ao lado dos Clientes quando mais precisam e onde quer que estejam. Ficamos, igualmente, orgulhos por contar com o know-how deste Agente Geral Exclusivo, que conta com mais de 25 anos de atividade na mediação de seguros.”, refere Gustavo Barreto, da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal.

Será gerida pelo Agente Geral Exclusivo JP Monteiro Seguros, sendo a terceira loja deste Agente Geral Exclusivo (AGE) em Lisboa, e contará com uma equipa de duas pessoas.

“Este espaço foi pensado para ser eficiente e acessível a todos e proporcionará um atendimento personalizado, sem esquecer as necessidades de quem nos procura”, afirma Tiago Monteiro e Ana Carina Monteiro, dupla responsável pela gestão da nova loja.

A nova loja da Ageas Seguros está localizada na Avenida João Crisóstomo, nº 20, 1000-139 Lisboa. A loja irá funcionar de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00. Neste momento, a Ageas Seguros conta com mais de 200 lojas em Portugal Continental e Ilhas.