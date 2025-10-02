BCE escolhe unicórnio português para combater fraudes no euro digital

O Banco Central Europeu (BCE) escolheu a tecnológica portuguesa Feedzai como fornecedora principal para o sistema de gestão de risco e prevenção de fraudes do euro digital, num contrato de quatro anos que pode valer até 237 milhões de euros, após um rigoroso processo de concorrência iniciado em janeiro de 2024.

A decisão, anunciada esta quinta-feira, representa um marco histórico para o ecossistema tecnológico nacional e coloca a empresa nascida em Coimbra no centro da futura revolução dos pagamentos digitais na Europa. Cofundada em 2011 por Nuno Sebastião, Pedro Bizarro e Paulo Marques, a Feedzai atingiu em dez anos o estatuto de unicórnio nacional com uma avaliação acima de mil milhões de dólares.

Neste âmbito, a Feedzai, em colaboração com a PwC, vai disponibilizar um modelo de inteligência artificial que avalia as transações em euro digital de acordo com o risco de fraude, tendo por base desvios face ao padrão habitual de comportamento, interações e histórico de cada cliente.

Além da Feedzai, o BCE selecionou outros fornecedores europeus para diferentes componentes do euro digital. A sucursal alemã da Capgemini surge como segundo fornecedor na área de gestão de risco, enquanto empresas como Sapient GmbH, equensWorldline e Giesecke+Devrient foram escolhidas para outras vertentes do projeto.

A estratégia do BCE passa por ter sempre dois fornecedores para cada componente. “Os pedidos de serviço serão inicialmente direcionados para o fornecedor classificado em primeiro lugar; o fornecedor classificado em segundo lugar só será abordado se necessário“, esclarece o banco central. Além disso, o comunicado do BCE refere que “os acordos-quadro não envolvem qualquer pagamento nesta fase e incluem salvaguardas que permitem ajustar o âmbito de aplicação em função das alterações legislativas.”

O projeto do euro digital representa uma das iniciativas mais ambiciosas do BCE para preservar a soberania monetária europeia num mundo cada vez mais dominado por plataformas de pagamento americanas e chinesas. Porém, a implementação do euro digital enfrenta ainda vários obstáculos regulamentares. O banco central ainda aguarda aprovação legislativa para o seu euro digital, com as melhores previsões a apontarem para o lançamento do euro digital em 2029.

Recentemente, Piero Cipollone, membro do conselho do BCE, disse que o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia executiva poderão ter as suas respetivas posições prontas em maio, para que depois se possa iniciar um trabalho conjunto sobre a legislação. Uma vez que isso esteja em vigor, o BCE precisará de dois anos e meio a três anos para lançar a moeda.

A Feedzai processa atualmente mais de 8 biliões de dólares por ano em pagamentos, protegendo cerca de mil milhões de consumidores mundialmente por via da monitorização de transações em cerca de 190 países por via de clientes como o Citigroup, Banco Santander, Standard Chartered Bank, Novobanco, a fintech SoFi e muitos outros.

Segundo dados da empresa, a plataforma de pontuação de risco da Feedzai é utilizada por mais de mil instituições financeiras norte-americanas e conta com mai de 600 funcionários espalhados pelo globo.