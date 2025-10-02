Bluewave Alliance promove a recolha de plásticos com atividades de paddle surf, mergulho e limpeza na praia de Barcelona

A Bluewave Alliance (BWA), impulsionada pela ISDIN, e a Caser organizarão no próximo sábado, 4 de outubro, das 10h às 12h, um dia de limpeza marinha na costa de Barcelona. A iniciativa combinará desporto, consciência ecológica e ação cidadã através de três atividades: paddle surf, mergulho e recolha de resíduos na praia.

Um técnico especializado e um biólogo marinho acompanharão os surfistas de remo para recolher resíduos das pranchas, uma ação à qual se juntarão mergulhadores especializados para limpar o fundo do mar. Paralelamente, mais de quarenta voluntários recolherão lixo na praia de Nova Icaria, após uma introdução sobre os problemas ambientais que afetam as nossas costas e terminando com um espaço de reflexão sobre o impacto específico do plástico nos mares e oceanos. A organização fornecerá todo o material necessário, incluindo sacos reutilizáveis, luvas, balanças, bandejas ou equipamento aquático.

O dia de limpeza marinha será realizado no âmbito do Plogging Congress, organizado pela BSM e pela Fundació Climent Guitart, com o apoio da Bluewave Alliance. Durante o congresso, que começa na sexta-feira, 3 de outubro, serão partilhadas ideias sobre os desafios e a situação atual do Mediterrâneo em conferências inspiradoras e serão abordados temas como o poder do plogging como movimento ecológico que combina a atividade física com a recolha de resíduos em espaços naturais.

A Bluewave Alliance, impulsionada pela ISDIN, reúne empresas com propósito, instituições, empreendedores da sustentabilidade e a comunidade científica para promover projetos de conservação e restauração marinha, e estará representada no Plogging Congress pela sua Gestora de Projetos, Mireia Sánchez.

Com a sua participação, Sánchez apresentará os projetos em curso da BWA relacionados com a luta contra a poluição marinha, destacando o marco de ter retirado mais de 350 toneladas de plástico e redes fantasmas do mar desde 2023, graças ao projeto impulsionado em conjunto com a ISDIN e desenvolvido em colaboração com a Gravity Wave. Além disso, destacará as jornadas de limpeza de praias e fundos marinhos que são organizadas ao longo do ano para sensibilizar a sociedade sobre esta problemática, com especial ênfase nos Bluewave Days, celebrados em junho passado pelo terceiro ano consecutivo.

Após a convenção, os participantes poderão fazer uma visita guiada ao Port Olímpic para conhecer os grandes desafios climáticos que as cidades enfrentam e como respondem com soluções inovadoras. Durante a visita guiada, os congressistas poderão aproveitar para conhecer Tribute to the Ocean, uma exposição de Felipe Costa, aberta ao público na sexta-feira, 3 de outubro, e na manhã de sábado, 4, no local da BWA no Moll del Mestral.

Com a exposição, o artista brasileiro procura promover a mudança para um ambiente mais positivo e o cuidado do oceano. Este trabalho de sensibilização está em sintonia com o objetivo da BWA de impulsionar projetos para devolver a saúde e a beleza ao Mediterrâneo.

«A sensibilização é um pilar fundamental para conservar e restaurar os mares e oceanos. Por este motivo, a Bluewave Alliance apoia a cultura como ferramenta de mudança, mas também aposta na ação direta», explica Juan Naya, CEO da ISDIN.

Tanto na sexta-feira como no sábado, foram organizadas experiências meditativas de banho sonoro para visitar a exposição de Felipe Costa. Assim, os participantes nestas sessões poderão desfrutar do trabalho da terapeuta sonora Amy Bajurny, que procura unir a arte visual da exposição com um maior nível de consciência.