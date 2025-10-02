Comércio eletrónico, aliado da poupança doméstica, segundo um estudo da Ipsos para a Amazon

O comércio eletrónico e as lojas online são vistos como um aliado fundamental para enfrentar o aumento do custo de vida, de acordo com o “Estudo sobre as perceções do impacto do comércio eletrónico nas poupanças das famílias em Espanha”, realizado pela Ipsos para a Amazon. 90% dos consumidores em Espanha consideram que o canal online ajuda a reduzir as despesas domésticas, especialmente num contexto económico marcado pelo aumento dos preços.

O estudo revela que as ferramentas das lojas online estão a transformar os hábitos de compra, facilitando um melhor planeamento e acesso a informações que ajudam a tomar decisões de poupança. Para 8 em cada 10 consumidores, estas ferramentas são cruciais para otimizar as compras, e entre as funcionalidades mais valorizadas incluem-se os comparadores de preços, os alertas de descida de preços, os descontos por compras recorrentes e os assistentes de compras de IA

“Na Amazon, sabemos que, na atual conjuntura económica, poupar é uma das principais prioridades dos nossos clientes. Por isso, aproveitamos o potencial da digitalização para inovar e oferecer diferentes ferramentas e funcionalidades que os ajudam a tirar o máximo partido das suas compras”, afirma Ana Sánchez-Jauregui, diretora de consumo da Amazon.es. “Trabalhamos constantemente para melhorar a experiência dos nossos clientes e continuamos a inovar para que encontrem bons preços durante todo o ano. Além disso, celebramos a “Fiesta de Ofertas Prime”, um evento exclusivo para clientes Prime, que este ano será realizado nos dias 7 e 8 de outubro, com centenas de milhares de ofertas em todas as categorias.

O estudo também destaca a perceção unânime do aumento dos preços em setores-chave como alimentos, energia, habitação e lazer. 75% dos inquiridos afirma que os preços aumentaram significativamente no último ano e 50% percebe uma diminuição do seu poder de compra na última década.

Diante desse cenário, os consumidores adotam diversas estratégias de economia, como aproveitar as ofertas em eventos especiais, como a Black Friday (93%), e comparar preços entre lojas físicas e online (48%); na verdade, os consumidores afirmam que compram em lojas físicas ou online, conforme o que for mais conveniente em cada situação (57% dos inquiridos). “A omnicanalidade abre um leque de oportunidades, ampliando a oferta de produtos e permitindo que os consumidores encontrem os melhores preços. Portanto, o consumidor, mais informado, não se decide por um canal exclusivo”, afirma Pablo Foncillas, professor e investigador em inovação empresarial.

No entanto, o estudo também destaca a preferência dos consumidores pelo canal online, que oferece maior comodidade, variedade de produtos e preços mais competitivos em comparação com as lojas físicas. 89% dos inquiridos valorizam a comodidade das compras online, contra 66% das lojas físicas. Além disso, demonstra que são os consumidores mais jovens e as famílias com filhos que mais percebem a poupança ao comprar online e utilizam com maior frequência as ferramentas digitais para obter os melhores preços.

A Amazon destacou que continua a inovar para oferecer aos seus clientes ferramentas e inovações que os ajudem a economizar durante todo o ano e a tirar o máximo proveito das suas compras. Entre elas, destacam-se opções como “Inscreva-se e poupe”, “Compre mais e poupe”, ofertas Flash ou eventos de ofertas exclusivas, ou Rufus, assistente de compras virtual impulsionado por inteligência artificial generativa, que ajuda nas compras comparando produtos, oferecendo recomendações e encontrando ofertas com descontos incríveis.