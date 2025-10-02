Desemprego sobe em Portugal, mas continua abaixo da Zona Euro

Ainda que tenha aumentado (ligeiramente) em agosto, o desemprego em Portugal continuou abaixo da média da Zona Euro, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Já em comparação com a média da União Europeia, Portugal manteve-se ligeiramente acima no oitavo mês do ano.

“Em agosto de 2025, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,3%, acima dos 6,2% registados em julho de 2025 e estável face a agosto de 2024. A taxa de desemprego da União Europeia situou-se em 5,9% em agosto de 2025, estável face a julho deste ano e a agosto de 2024″, informa o gabinete de estatísticas.

Em Portugal, tal como já tinha adiantado o Instituto Nacional de Estatística (INE), agosto foi sinónimo de uma subida ligeira em cadeia da taxa de desemprego. Fixou-se em 6,1%, acima dos 6% verificados em julho. Ainda assim, face ao registado há um ano, houve um recuo de 0,2 pontos percentuais.

Com esta evolução, a taxa de desemprego portuguesa manteve-se, assim, abaixo da média da área da moeda única, mas acima da média comunitária.

Espanha continua a ser o país da UE com desemprego mais alto

Fonte: Eurostat

Já entre os demais Estados-membros, Espanha continuou a ser o país com o desemprego mais grave (10,3%), ainda que tenha melhorado tanto em cadeia, como em termos homólogos. No topo da tabela, aparecem ainda a Finlândia (10,1%) e a Suécia (8,8%).

Por outro lado, Malta e Eslovénia destacaram-se por terem registado as taxas de desemprego mais baixas do bloco comunitário em agosto (2,9% em ambos os casos). Polónia e Chéquia (3,2%) estão também na base da tabela.