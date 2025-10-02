Trabalho

Desemprego sobe em Portugal, mas continua abaixo da Zona Euro

Desemprego em Portugal fixou-se em 6,1% em agosto, acima dos 5,9% da União Europeia, mas abaixo dos 6,3% da Zona Euro.

Ainda que tenha aumentado (ligeiramente) em agosto, o desemprego em Portugal continuou abaixo da média da Zona Euro, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Já em comparação com a média da União Europeia, Portugal manteve-se ligeiramente acima no oitavo mês do ano.

“Em agosto de 2025, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,3%, acima dos 6,2% registados em julho de 2025 e estável face a agosto de 2024. A taxa de desemprego da União Europeia situou-se em 5,9% em agosto de 2025, estável face a julho deste ano e a agosto de 2024″, informa o gabinete de estatísticas.

Em Portugal, tal como já tinha adiantado o Instituto Nacional de Estatística (INE), agosto foi sinónimo de uma subida ligeira em cadeia da taxa de desemprego. Fixou-se em 6,1%, acima dos 6% verificados em julho. Ainda assim, face ao registado há um ano, houve um recuo de 0,2 pontos percentuais.

Com esta evolução, a taxa de desemprego portuguesa manteve-se, assim, abaixo da média da área da moeda única, mas acima da média comunitária.

Espanha continua a ser o país da UE com desemprego mais alto

Fonte: Eurostat

Já entre os demais Estados-membros, Espanha continuou a ser o país com o desemprego mais grave (10,3%), ainda que tenha melhorado tanto em cadeia, como em termos homólogos. No topo da tabela, aparecem ainda a Finlândia (10,1%) e a Suécia (8,8%).

Por outro lado, Malta e Eslovénia destacaram-se por terem registado as taxas de desemprego mais baixas do bloco comunitário em agosto (2,9% em ambos os casos). Polónia e Chéquia (3,2%) estão também na base da tabela.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Desemprego sobe em Portugal, mas continua abaixo da Zona Euro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Empresas de turismo crescem mais, mas são menos sólidas

Lusa,

Estudo da Informa D&B analisou cerca de 66 mil empresas das áreas da restauração, transportes, alojamento, serviços turísticos e atividades culturais e recreativas. Veja as principais conclusões.