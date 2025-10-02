Elevador da Glória. Sondagem mostra impacto limitado sobre a imagem de Carlos Moedas

Só uma minoria dos lisboetas acha que Carlos Moedas se devia ter demitido na sequência do trágico acidente com o Elevador da Glória, há cerca de um mês. Esta é uma das conclusões da sondagem da Pitagórica para TVI, CNNPortugal, ECO, TSF, JN e Sol, que coloca Moedas à frente de Alexandra Leitão na corrida à Câmara Municipal de Lisboa mas com uma vantagem curta.

Entre as várias perguntas desta sondagem, nomeadamente no que toca ao tema do acidente, esteve a demissão ou não de Moedas. Ora 69% dos inquiridos defende que não havia razão para o autarca apresentar a demissão, face a apenas 24% que o defendem.

Também no que toca ao próprio presidente da Carris, a maioria considera que Moedas fez bem em não demitir Pedro Bogas, o presidente da Carris. 51% defendem que não fazia sentido a demissão, enquanto 34% acha que a administração da empresa devia ter sido demitida na sequência do acidente.

Carlos Moedas fez questão, na reação às críticas após o acidente, em separar o que é a responsabilidade política da necessidade de uma demissão. E os inquiridos parecem dar-lhe alguma razão, pois se consideram que não era justificada a demissão acabam, ainda assim, por englobar Moedas na responsabilidade política. 40% dos inquiridos acham que esta é em simultâneo do executivo camarário e da administração da Carris. Porém, um valor semelhante diz que, em termos de Câmara Municipal de Lisboa, a responsabilidade pertence tanto ao elenco atual como aos anteriores.

Quanto à imagem que fica de Moedas depois do sucedido, as opiniões dividem-se, mas é ligeiramente maior o bloco que considera que a imagem que tinham dele não mudou (48%). Já 46% estão no bloco que dizem que a sua imagem piorou, embora só 17% defendam que ficou muito mais negativa do que antes do acidente.

Relacionado com este tema está a questão se Moedas deve ou não ser penalizado nas urnas pelo sucedido. Quase 60% dos inquiridos considera que não, enquanto 35% defendem o contrário.

Ficha Técnica:

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNNPortugal, ECO, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho de Lisboa sobre temas relacionados com o município. O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 e 28 de setembro de 2025.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho de Lisboa e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1243 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,28%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/-4,00% para um nível de confiança de 95,5%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC-Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.