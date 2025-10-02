Fidelidade procura quatro vítimas do Elevador da Glória

A Fidelidade, seguradora da Carris, ainda não conseguiu contactar quatro dos 22 feridos já identificados do acidente do Elevador da Glória, avançou o Observador (acesso pago).

O acidente do Elevador da Glória causou 16 vítimas mortais no passado dia 3 de setembro. O auto de ocorrência elaborado pelas autoridades logo após o acidente e entregue à seguradora dá conta de um total de 24 feridos, havendo dois feridos por identificar.

Entre os quatro feridos que a seguradora não conseguiu contactar estão dois espanhóis, um francês e um português. As três pessoas de nacionalidade estrangeira “para os quais não temos qualquer contacto, pelo que estamos a solicitar a colaboração junto das respetivas embaixadas”.

A seguradora entrou em contacto “com 18 deles, quer seja direta ou com familiares/representantes”, cita o jornal. Devido à gravidade do acidente e à multiplicidade de nacionalidade envolvidas, há ainda processos em fases diferentes.

A seguradora contactou as embaixadas dos países de origem com as vítimas, com a Carris e com a Câmara Municipal de Lisboa “para apoiar nos procedimentos iniciais”.

Entre os feridos estrangeiros de média ou alta gravidade conta-se uma cidadã marroquina que foi repatriada para Marrocos, “com acompanhamento clínico assegurado pelo nosso representante local e cobertura das despesas médicas necessárias”. Já a família alemã (pai, mãe e filho) envolvida no acidente foi repatriada num avião-hospital, “para acompanhamento clínico na Alemanha”.

A Fidelidade em uma linha direta de atendimento telefónico aberta em português, inglês e francês, tendo em conta o elevado número de cidadãos estrangeiros envolvidos, através do número (217948826), disponível 24 horas por dia 7 dias por semana, conta com equipas especializadas de apoio psicológico.