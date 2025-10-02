Fundo de pensões canadiano explora venda de participação de 60% na Logoplaste. Negócio avaliaria empresa em 1,7 mil milhões

O acionista maioritário da Logoplaste, o fundo de pensões canadiano OTPP – Ontario Teachers’ Pension Plan está a explorar a hipótese de vender a participação de 60% numa operação que avaliaria a empresa portuguesa de embalagens plásticas em 2 mil milhões de dólares (cerca 1,7 mil milhões de euros) em entreprise value, avança esta quinta-feira a Bloomberg.

O OTPP, um fundo de pensões dos professores do Canadá, contratou bancos de investimento para assessorar a eventual operação que abrange a totalidade da empresa. As deliberações estão a decorrer, sem garantia de levar mesmo a uma venda, que ficaria concluída em 2026 caso seja bem-sucedida, segundo a agência financeira, que cita fontes familiarizadas com o potencial negócio.

Os acionistas minoritários, Filipe de Botton, presidente e fundador da empresa, e o administrador Alexandre Relvas, podem exercer a sua opção de reinvestir juntamente com qualquer novo comprador para manter a sua participação conjunta de cerca de 40%, adianta também a Bloomberg. A dupla teve esta abordagem quando o grupo Carlyle comprou uma participação maioritária em 2016 e, anos mais tarde, quando a OTPP investiu na empresa nacional, em 2021.

Foi há quatro anos que a posição de 60% do grupo Carlyle na Logoplaste foi vendida ao OTPP. Nessa altura, a Logoplaste foi avaliada em cerca de 1,4 mil milhões de euros, incluindo dívida. Na corrida à aquisição, então coordenada pelos bancos de investimento Goldman Sachs e Barclays, estavam também fundos internacionais como a BC Partners, Apax ou Stonepeak Infrastructure Partners. Em 2016, a Carlyle tinha realizado um investimento na ordem de 660 milhões de euros.

No passado mês de fevereiro, a Logoplaste mudou de liderança. A fabricante global de embalagens de plástico rígido contratou Sandra Santos, executiva de longa data na BA Glass, para o cargo de CEO. A companhia fundada em 1976, de raiz familiar, tem sede em Cascais, mais de 60 fábricas em 17 países e faturou aproximadamente mil milhões de euros em 2024. Entre os clientes estão multinacionais como Kraft Heinz, Diageo e L’Oréal.

