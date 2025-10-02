Galp inaugura primeira loja Galp Goody e reforça aposta em ‘foodvenience’

A Galp apostou num novo naming para o seu conceito de lojas assente em foodvenience, reforçando e alargando a sua oferta nesta área. A diretora de marca, marketing e conveniência explica a estratégia.

Foi na sua área de serviço da A5 em Oeiras que a Galp inaugurou a primeira Galp Goody, batizando a loja com a nova (sub)marca que vem reforçar a sua aposta em foodvenience. O objetivo passa por proporcionar uma “oferta mais alargada” aos clientes que entram nas lojas Galp.

Atendendo milhares de clientes diariamente — em média, são mais de 1500 os que cruzam as portas apenas deste estabelecimento de Oeiras, — “sentimos que podíamos ter uma oferta mais alargada e que fosse diferenciada em função do perfil, da necessidade e jornada do cliente“, começa por enquadrar Rute Gonçalves, diretora de marca, marketing e conveniência, ao +M.

“Queremos proximidade, relevância e surpreender o cliente com uma oferta muito global de produtos de cafetaria, pastelaria e de produtos snacking e grab&go. É isso que estas lojas trazem: mobilidade em todas as suas vertentes e uma oferta de foodvenience muito alargada, que hoje batizamos com o nome de Galp Goody“, explica.

Este foi um caminho que começou a ser trilhado em 2022, com a transformação de 445 lojas, “onde o cliente pode estar cinco minutos, dez minutos ou uma hora, numa experiência que esperamos que seja goody” e que contribui “de forma clara para os resultados da empresa”. A performance das lojas tem crescido a dois dígitos há três anos consecutivos, segundo a responsável.

“A cafetaria é claramente um dos eixos e avenida de crescimento“, defendeu também Rute Gonçalves numa intervenção durante a inauguração do novo conceito de loja, apontando que esta é uma “transformação que serve as pessoas e procura surpreender“.

As bolas de berlim, produzidas por um parceiro local e que já foram adicionadas ao mercado espanhol — onde representam atualmente 11% da pastelaria vendida pela Galp –, as cookies americanas ou as sandes de presunto ibérico, que chegam em breve aos postos portugueses “importadas” de Espanha, foram alguns dos produtos destacados pela diretora de marca, marketing e conveniência.

Rute Gonçalves apontou ainda que, apenas em 2025, a Galp já lançou mais de 100 novos produtos na área de food nas suas lojas, como o chocolate do Dubai. Lançamentos estes que vão continuar “sempre a acontecer”, garantiu, sublinhando que a marca procura “combinar tradição com inovação e tendências internacionais“, uma vez que “é cada vez mais uma referência neste novo setor que abraçou de cafetaria e foodvenience“.

“Identificámos as necessidades dos clientes, criámos a oferta, renovámos os nossos espaços. Até construímos uma food truck que andou nos principais festivais de música do país, de norte a sul, para surpreender os clientes, chegando junto deles, nos sítios onde estão”, acrescentou.

Este novo conceito da loja “materializa” assim este posicionamento da energética. “Mas temos consciência que este processo não começou aqui e não vai seguramente acabar aqui, numa aposta entre o que é mobilidade e o veículo e o que é energia que a própria pessoa também precisa nessas jornadas de mobilidade. Estamos [presentes] nas jornadas de mobilidade das pessoas no dia a dia, nas viagens casa-trabalho, mas também nas viagens mais longas, que são feitas em família. O que queremos é ter uma oferta suficientemente alargada para, nas várias jornadas e nos vários perfis de cliente, poder ser a sua escolha“.





1 / 3

A submarca Galp Goody vai ser aplicada às lojas que têm capacidade para desenvolver o conceito de foodvenience, num total de cerca de 250 estabelecimentos na Península Ibérica, disse ainda Rute Gonçalves ao +M, sem revelar qual o investimento feito. Das 445 lojas já renovadas desde 2022 pela Galp em Portugal e Espanha, 250 vão assim ser batizadas com a nova marca “Galp Goody”.

Tendo em conta que a Galp é uma marca que “comunica todos os dias com os seus 1200 postos”, a mesma não vai promover uma campanha de lançamento deste conceito. “Mais do que comunicar em grandes meios, [a estratégia] passa por as pessoas provarem os nossos produtos. Estamos a convidar as pessoas a surpreenderem-se e a saborear, dando a conhecer com as próprias lojas esta oferta que faz parte da jornada dos nossos clientes”, explicou a responsável.

João Diogo Silva, co-CEO da companhia, frisou também na sua intervenção que o negócio da Galp é “cada vez mais integrado” e que “esta é a ponta do iceberg de um grande processo de transformação” desenvolvido por uma marca que “joga na champions league“.

“Hoje temos uma marca diferente, [que] está refletida nesta estação [da A5 de Oeiras] de uma forma mais nobre. É evidente que não vamos poder multiplicá-la por 250, mas esta é uma marca que quis honrar um conjunto de coisas que são muito importantes para a Galp, como a cor laranja, um território que é nosso e que queremos continuar a manter como nosso”, afirmou.