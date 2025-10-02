Garrigues assessora a Feedzai em ronda de investimento
A Garrigues assessorou juridicamente a Feedzai, empresa portuguesa de líder global na prevenção contra o crime financeiro e único unicórnio sedeado em Portugal, na ronda de investimento que permitiu à tecnológica duplicar a sua valorização para 2 mil milhões de dólares (USD).
A operação, no valor de 75 milhões de dólares, contou com a entrada de novos investidores institucionais, incluindo a Lince Capital, Iberis Capital e Explorer Investments, além da participação adicional dos acionistas Oxy Capital e Buenavista Equity Partners.
A equipa da Garrigues responsável pela assessoria jurídica foi liderada pelo sócio Mário Lino Dias e integrou os associados seniores José de Seabra Marcão e Inês Freire de Andrade. A operação surge após a aquisição da Demyst pela Feedzai, em abril deste ano, que foi assessorada juridicamente pela mesma equipa.
