Gestora de fundos portuguesa Finprop Capital vai investir 100 milhões em Espanha

A gestora de fundos portuguesa FinProp Capital anunciou esta quinta-feira a entrada em Espanha com um plano de investimento de cerca de 100 milhões de euros para os próximos anos. A sociedade especializada em investimentos de private equity, imobiliário e dívida, avançou para o país vizinho no âmbito da estratégia de expansão na Península Ibérica.

A empresa fundada em 2022 e com sede no Porto prevê atingir mais de 300 milhões de euros em ativos sob gestão antes do final deste ano. A partir daí, pretende posicionar-se como um “operador-chave” na área do financiamento alternativo para promotores e investidores imobiliários que procuram vias de financiamento fora do âmbito bancário tradicional.

Para liderar o negócio espanhol, a FinProp Capital – uma das subsidiárias do grupo Hipoges – escolheu Pedro Fernández-Amatriain. Tem “uma sólida trajetória em financiamento estruturado e no setor imobiliário, é a pessoa indicada para liderar esta expansão, impulsionando novas oportunidades de investimento em projetos que requerem estruturas de financiamento flexíveis e inovadoras”, justificou o managing partner da FinProp Capital, Ricardo Pereira, em comunicado.

“Com a chegada da FinProp a Espanha, queremos posicionar-nos como um ator-chave dentro do financiamento alternativo no mercado ibérico, oferecendo estruturas flexíveis e adaptadas às necessidades de cada projeto. O nosso objetivo é canalizar capital para iniciativas com alto potencial de criação de valor, apoiando promotores, desenvolvedores e investidores num mercado cada vez mais competitivo”, explicou o recém-nomeado diretor da FinProp em Espanha, Pedro Fernández-Amatriain

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela CUNEF e com MBA pelo IE Business School, Pedro Fernández-Amatriain conta com mais de 20 anos de experiência nos setores financeiro e imobiliário. Ao longo da sua carreira, ocupou posições em empresas como CG Capital Europe, FTI Consulting, Realza Capital e Citi.

“Como associada da Hipoges, a FinProp Capital irá apoiar-se na presença do grupo em Espanha, permitindo-lhe posicionar-se de forma diferenciada e acrescentar valor em todas as fases do ciclo de vida do investimento imobiliário, desde a identificação de oportunidades até à execução de operações e à sua gestão ativa”, explica ainda a sociedade sobre a ligação à casa-mãe.