João Baião abre restaurante, cabeleireiro e frutaria em nova campanha da EDP

Os três filmes da campanha mostram João Baião que, ao conhecer a nova oferta da EDP para pequenas e médias empresas com 37% de desconto na eletricidade, decide abrir o seu próprio negócio.

A EDP Comercial lançou uma nova campanha protagonizada por João Baião com o objetivo de “consolidar a presença da EDP junto das pequenas e médias empresas nacionais, posicionando-se como parceira ativa na transição energética do tecido empresarial português”. A criatividade é da agência Nossa.

Sob o mote “A EDP tem muito mais para dar ao seu negócio“, a campanha “reforça a proximidade da empresa não só às famílias portuguesas, mas também às empresas, refletindo uma oferta de 37% de desconto na eletricidade verde, durante seis meses, para as PME que aderirem em outubro”, lê-se em nota de imprensa.

Os três filmes que compõem a campanha começam com João Baião sentado numa sala de reuniões, onde uma gestora da EDP lhe apresenta a nova oferta para pequenas e médias empresas com 37% de desconto na eletricidade. “Em resposta, João Baião afirma que esse desconto lhe dá energia para abrir o seu próprio negócio. A campanha desenvolve-se a partir desta premissa, dando vida a três negócios fictícios que poderiam beneficiar desta nova oferta da EDP: o restaurante ‘El Baión’, o salão de cabeleireiro ‘Cortes Baião’ e a loja de frutas ‘FrutiBaião'”, descreve-se na mesma nota.

João Baião mantém-se assim como protagonista das campanhas da EDP, sendo que “a personalidade do apresentador espelha os valores da marca, reforçando a ligação emocional com os portugueses e a missão da EDP de estar ao lado de quem procura soluções energéticas competitivas, sustentáveis e inovadoras”.

A campanha está presente em televisão, rádio, digital, mupis e lojas ao longo do mês de outubro, tendo o planeamento de meios ficado a cargo da Wavemaker.

A mesma insere-se dentro da nova narrativa de marca apresentada em junho, que “reforça a vontade da empresa em apoiar famílias e negócios com soluções competitivas e ajustadas às necessidades”. Este posicionamento “reflete a ambição da EDP, que acompanha atualmente mais de três milhões de clientes em todo o país, em continuar a ser um parceiro de confiança, apostando em inovação e sustentabilidade para acompanhar os seus clientes na transição energética“, refere a marca.

Recorde aqui a entrevista a Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP e CEO da EDP Comercial: