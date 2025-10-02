Lisboetas veem imigração como positiva. Corrupção é “problema sério” que preocupa

Mais de metade dos lisboetas (59%) considera que a imigração tem um impacto positivo no concelho, enquanto uma maioria dos eleitores (55%) vê a corrupção como um problema sério na capital, segundo uma sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, ECO, TSF, JN e Sol, divulgada esta quinta-feira.

No inquérito realizado entre 23 e 28 de setembro – ou seja, dias antes de o Parlamento ter aprovado a nova versão da lei de estrangeiros com votos a favor da direita (PSD, CDS, Chega e IL) – 28% dos respondentes revelaram concordar totalmente que a imigração tem sido positiva para o município, enquanto 41% concordaram em parte com essa afirmação.

Apenas 27% dos sondados demonstraram discordar com a visão do impacto positivo da chegada de imigrantes à capital portuguesa, divididos entre os que o fazem em parte (15%) ou totalmente (12%).

Corrupção gera preocupação

Por outro lado, a corrupção na cidade o sentimento é, para a maioria, uma preocupação. Para 55% dos inquiridos, o tema é um problema sério, com 25% a concordar com a ideia por completo e 30% de forma parcial.

Um quinto da amostra de lisboetas que respondeu à Pitagórica não concorda nem discorda com afirmação sobre a corrupção ser um problema sério, enquanto 12% discorda em parte e 6% totalmente.

Trânsito, seriedade e limpeza são prioridades

De acordo com os resultados do inquérito, no pódio das áreas de extrema importância para o próximo presidente da câmara a ser eleito nas autárquicas de 12 de outubro devem estar os transportes, trânsito e estacionamento; a seriedade e transparência na gestão camarária; e a manutenção das ruas, estradas e limpeza urbana.

Para 73% dos inquiridos, decisões sobre mobilidade deverão ter “extrema importância” na agenda da presidência no mandato 2025-2029. Um valor muito próximo dos 72% que veem a seriedade e a transparência também como prioridade extrema. Já a manutenção das ruas e os serviços de limpeza são vistos como 67% dos lisboetas como merecedoras de atenção especial pela liderança da autarquia.

Entre outras oito prioridades, 65% escolheu o apoio a idosos e pessoas vulneráveis, enquanto a habitação (seja ela social ou privada) e a segurança pública recolheram ambas 59%.

Ficha Técnica:

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNNPortugal, ECO, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho de Lisboa sobre temas relacionados com o município. O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 e 28 de setembro de 2025.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho de Lisboa e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1243 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,28%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/-4,00% para um nível de confiança de 95,5%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC-Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.