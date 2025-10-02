Mapfre lança campanha para apoiar cães de abrigo

A Mapfre vai oferecer 20% de desconto direto em todas as novas adesões ao seu Seguro Animal a partir desta quinta-feira e até dia 30 de novembro. Esta iniciativa é uma colaboração com a associação Pata D’açúcar em que 5% do valor de cada seguro irá reverter para a associação, de forma a apoiar o treino de cães de abrigo que irão atuar como animais de alerta médico para a diabetes tipo 1.

A campanha publicitária, com a assinatura da agência de PR & Influence Omertà e a produção e edição a cargo da Cardume Media, procura mostrar como é que a vida de uma família mudou após a chegada da Mel, uma cadela que foi resgatada de um abrigo aos 4 meses e treinada com o objetivo de ajudar Tomás, um jovem com 15 anos e portador de DT1 desde 2019, a monitorizar a sua doença.

“Todas as nossas últimas campanhas têm procurado sensibilizar a população para causas sociais importantes. Com a parceria que temos com a Pata D’Açúcar há vários anos, quisemos ir mais além: apoiar o treino de cães abandonados para se tornarem cães de alerta médico capazes de salvar vidas de crianças e jovens portadores de uma doença que, por vezes, pode ser silenciosa, mas fatal,” começa por explicar em comunicado João Gama, Diretor de Marketing e Clientes da Mapfre Seguros.

João Gama sublinha ainda que “o nosso papel enquanto seguradora é contribuir para o bem-estar da sociedade, quer seja das pessoas como dos animais. Por isso, faz todo o sentido associarmo-nos a projetos que tenham um impacto real e positivo, promovendo a educação, prevenção e proteção, tanto para as pessoas como para os animais”, comenta.

Desta forma, a Mapfre consegue assim contribuir para o bem-estar das pessoas, enquanto promove a proteção dos animais de estimação. Recorde-se que em junho de 2025 que a seguradora lançou um novo seguro para animais 100% online.

A Mapfre ocupa a 9ª posição no ranking das seguradoras portuguesas, com 475 041 euros em prémios em 2024. O ranking nacional é analisado pelo ECOseguros com base no principal do seu relato extraído dos relatórios e contas.