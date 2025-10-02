Meta AI vai aceder a conversas para personalizar publicidade mas UE está fora

As mudanças serão aplicadas globalmente, exceto para os utilizadores da Coreia do Sul, Reino Unido e UE, onde as leis de privacidade proíbem este tipo de prática.

A Meta anunciou que em breve terá acesso às conversas dos utilizadores com o assistente de Inteligência Artificial (IA), Meta AI, para personalizar a publicidade nas suas plataformas, embora esta nova medida não se aplique na União Europeia (UE).

Segundo a agência de notícias Europa Press, a empresa não precisa de aceder às conversas dos utilizadores para poder oferecer anúncios de acordo com os seus interesses e necessidades, mas agora poderá utilizar as conversas com o assistente Meta AI.

Em causa está qualquer conversa individual com o Meta AI em aplicações como o WhatsApp e o Messenger, embora a empresa de tecnologia garanta que as conversas continuarão a ser tratadas de forma encriptada para manter a segurança e a privacidade dos utilizadores.

Para tal, a empresa atualizará a sua política de privacidade antes de 16 de dezembro deste ano e notificará os utilizadores nos próximos dias.

No entanto, estas mudanças serão aplicadas globalmente, exceto para os utilizadores da Coreia do Sul, Reino Unido e UE, onde as leis de privacidade proíbem este tipo de prática.

A comunidade da UE está protegida pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) que visa proteger os dados pessoais e garantir a privacidade de cada pessoa.

Fora destas regiões, os utilizadores poderão configurar as suas preferências de anúncios no menu de configurações da aplicação, mas não poderão impedir que os ‘chats’ de IA sejam usados para fins publicitários.