MOP transmite desfiles da ModaLisboa em 50 localizações

A MOP volta a associar-se à ModaLisboa, pelo que o público poderá, ao longo dos dias do evento, acompanhar três desfiles por dia em diferentes pontos da cidade da cidade O objetivo passa por “democratizar o acesso à principal semana da moda portuguesa”.

Depois de apostar em 16 localizações em 2024, a MOP reforça este ano a visibilidade da sua participação, expandindo o alcance da transmissão dos desfiles para 50 posições a partir desta quinta-feira, “garantindo uma cobertura mais ampla e inclusiva”.

A iniciativa alarga-se ao Porto, onde decorrerá uma ação especial de ativação, em parceria com a artista Bárbara Bandeira, que lança a sua marca 2B durante esta edição da ModaLisboa.

A cantora “irá mobilizar a comunidade de fãs através das redes sociais, desafiando-os a viverem a experiência em conjunto nos ecrãs de grande formato da MOP em Lisboa e no Porto. Esta ação pretende não apenas aumentar o impacto do desfile, como também criar momentos de convívio e celebração coletiva em torno da cultura, da moda e da música, reforçando a missão da MOP de apresentar e divulgar experiências culturais e criativas para todos”, aponta-se em nota de imprensa.

“Acreditamos no poder da moda e da cultura como ferramentas de ligação com as pessoas. Ao expandirmos esta cobertura e ao conseguirmos juntar a Bárbara Bandeira nesta edição, reforçamos claramente o compromisso da MOP em criar experiências que unem marcas, talentos e público, dentro e fora dos palcos ou de qualquer passerelle”, diz Vasco Perestrelo, CEO da MOP, citado em comunicado.