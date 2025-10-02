OpenAI associa-se às sul-coreanas Samsung e SK Hynix para desenvolver chips para IA
Alianças vão centrar-se no aumento do fornecimento de chips de memória avançados, essenciais para a IA de próxima geração, e na expansão da capacidade dos centros de dados na Coreia do Sul.
A empresa de Inteligência Artificial (IA) OpenAI associou-se às sul-coreanas Samsung e SK Hynix para estabelecer “alianças estratégicas” e fornecer chips informáticos para o projeto Stargate, anunciou a norte-americana.
“O objetivo do Stargate da OpenAI, a plataforma integral de infraestrutura de IA da empresa, é expandir a infraestrutura crítica para o desenvolvimento da IA, tanto a nível global como na Coreia”, explica a empresa num comunicado citado pela agência EFE.
De acordo com a empresa, estas alianças irão centrar-se no aumento do fornecimento de chips de memória avançados, essenciais para a IA de próxima geração, e na expansão da capacidade dos centros de dados na Coreia.
Segundo o comunicado, estes acordos passam também por “apoiar a ambição da Coreia de se tornar um dos três principais países do mundo em IA”.
“Através destas alianças, a Samsung e a SK Hynix planeiam aumentar a produção de chips de memória avançados (…) numa implantação acelerada de capacidade, crucial para impulsionar os modelos avançados de IA da OpenAI”, refere a informação divulgada.
Além disso, a OpenAI também estabeleceu uma série de acordos para explorar o desenvolvimento de centros de dados de IA de última geração na Coreia.
No mês passado, a Nvidia anunciou que irá investir até 100 mil milhões de dólares na OpenAI.
