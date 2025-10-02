OpenAI ultrapassa SpaceX e torna-se a startup mais valiosa do mundo

A OpenAI atingiu uma avaliação acima dos 500 mil milhões de dólares (cerca de 425,5 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), na sequência de uma venda de ações por parte de funcionários da criadora do ChatGPT que terá rendido 6,6 mil milhões de dólares, avança a Reuters.

Isto torna a startup de inteligência artificial (IA) na empresa não cotada mais valiosa do mundo, ultrapassando aSpaceX, empresa aeroespacial do multimilionário Elon Musk, cujo valor de mercado é, atualmente, da ordem dos 400 mil milhões de dólares.

A Thrive Capital, a SoftBank, o Dragoneer Investment Group, MGX e a T. Rowe Price estão entre os investidores que compraram ações.

Em abril, o valor de mercado da OpenAI rondava os 300 mil milhões de dólares, após uma ronda de financiamento liderada pela japonesa SoftBank no valor de 40 mil milhões de dólares. Os dados do primeiro semestre revelam que a empresa de Sam Altman alcançou cerca de 4,3 mil milhões de dólares em receitas entre janeiro e junho, cerca de 16% acima do valor gerado em todo o ano 2024.

Esta valorização acontece numa altura em que a OpenAI tem fechado vários acordos com outros gigantes do setor. É o caso da Oracle, com a qual assinou um contrato de computação no valor de 300 mil milhões de dólares (cerca de 255,3 mil milhões de euros), e da Nvidia, que anunciou planos para investir até 100 mil milhões de dólares na startup de inteligência artificial.

Já esta quinta-feira, a empresa norte-americana anunciou que se associou às sul-coreanas Samsung e SK Hynix para estabelecer “alianças estratégicas” e fornecer chips informáticos para o projeto Stargate.