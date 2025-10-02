Reformados recebem novo “bónus” em 2026? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O primeiro-ministro prometeu repetir no próximo ano o suplemento extraordinário para os idosos com pensões mais baixas, caso haja folga para tal. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os casos de outsourcing após despedimentos que chegaram às mãos da Autoridade para as Condições do Trabalho e ainda sobre os aumentos salariais dos trabalhadores administrativos do setor privado.