Reformados recebem novo “bónus” em 2026? Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
O primeiro-ministro prometeu repetir no próximo ano o suplemento extraordinário para os idosos com pensões mais baixas, caso haja folga para tal. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre os casos de outsourcing após despedimentos que chegaram às mãos da Autoridade para as Condições do Trabalho e ainda sobre os aumentos salariais dos trabalhadores administrativos do setor privado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Reformados recebem novo “bónus” em 2026? Ouça o podcast “Ao trabalho!”
{{ noCommentsLabel }}