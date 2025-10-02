Roteiro sobre série “Rabo de Peixe” criou pressão turística positiva

O roteiro turístico com identificação dos principais locais de filmagem da série “Rabo de Peixe”, produzida para a Netflix e lançado em outubro de 2023, criou uma pressão turística positiva no território, segundo o município da Ribeira Grande.

“Ao nível estatístico, temos cerca de 5.000 pessoas que descarregaram a aplicação, o que, na nossa realidade, é muito positivo”, disse à agência Lusa Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, Açores.

De forma indireta, o guia interativo (acessível através de telemóvel) tem levado a que “centenas de turistas” percorram diariamente as ruas de Rabo de Peixe para “visitarem os locais onde foi passada a série da Netflix“.

Segundo o autarca, o impacto do roteiro turístico no território está a ser “extremamente positivo”, tendo em conta o feedback de alguns famosos nas redes sociais e, também a nível económico, pelo elevado número de pessoas que visitam a região e “passam pela restauração local”.

Muitos dos visitantes “até fazem já roteiros com agências turísticas especializadas, que percorrem os vários pontos onde a série foi gravada” e até começaram a aparecer atividades marítimo-turísticas em Rabo de Peixe, que não havia, “fruto também da série da Netflix”.

Após o lançamento do roteiro turístico, em outubro de 2023, “sentiu-se uma pressão turística maior, positiva, o que levou a que novas empresas ligadas ao turismo se instalassem na vila de Rabo de Peixe”.

Segundo o autarca, “o impacto da série foi um impacto global” para Rabo de Peixe e para o concelho da Ribeira Grande, na ilha açoriana de São Miguel, recordando que “foi uma das mais vistas em mais de 150 países“.

Alexandre Gaudêncio observou, ainda, que a procura de casas, principalmente na vila de Rabo de Peixe, “aumentou consideravelmente desde que a série foi estreada”.

“Isto também é um indicador económico que, ao avaliar pela quantidade de pessoas que começaram a procurar casa para viver em Rabo de Peixe, […] não deixa de ser também um dado económico positivo”, afirmou.

Mesmo a procura de dormidas em unidades de Alojamento Local de Rabo de Peixe “aumentou consideravelmente” após a transmissão da série televisiva.

“Eu diria que a série da Netflix veio trazer benefícios económicos muito positivos para a vila [de Rabo de Peixe], para o concelho [da Ribeira Grande] em geral [e] para a ilha [de São Miguel]. Eu acredito, sinceramente, que, em boa hora, a autarquia liderou este processo ao nível da exposição da série e temos tido esses resultados”, concluiu o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.

O guia interativo sobre os principais locais de filmagem da série “Rabo de Peixe” pode ser descarregado nas plataformas de telemóvel IOS e Android.

“Basta procurar Rabo de Peixe e rapidamente chegamos quer à Apple Store, quer à Google Play, e basta descarregar no telemóvel a respetiva aplicação [VizitAR]. Na aplicação, depois, é possível ver os locais onde a série passou, foi gravada. É possível também criar um roteiro ao nível do Google Maps, para quem tiver acesso a GPS no telemóvel”, explicou Alexandre Gaudêncio à Lusa.

A aplicação tem alguns excertos dos locais de Rabo de Peixe onde as cenas da série foram rodadas.

“Foi uma aposta ganha e estamos muito ansiosos para que venham a segunda e a terceira temporadas, que já estão marcadas para serem estreadas daqui a quinze dias, e acreditamos que isso ainda vai dar um impulso mais positivo a esta primeira temporada”, concluiu.

“Rabo de Peixe” é a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix e foi realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira.

A história da série parte de um acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilogramas de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

Os quatro amigos são interpretados por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, mas entram ainda outros nomes como Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, Pêpê Rapazote e Adriano Carvalho.

“Rabo de Peixe” foi um dos dez projetos vencedores de um concurso de argumento promovido pela Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual.