Suspensão do Oktoberfest chama atenções para os seguros

O Oktoberfest de Munique foi suspenso esta quarta-feira depois da polícia ter confirmado uma ameaça credível de bomba, chamando agora as seguradoras a acionar e verificar se as suas apólices cobrem os danos, avançou o Insurance Business Mag.

As forças de segurança encontraram uma carta contendo uma ameaça verificada contra o Oktoberfest, de um suspeito de ter ateado fogo à casa dos pais e tendo-a armadilhado com explosivos. “Não podemos correr o risco de abrir a Oktoberfest”, declarou o presidente da câmara de Munique, Dieter Reiter perante a ameaça, enquanto o recinto do local era evacuado e os funcionários encaminhados para zonas seguras. O suspeito foi encontrado junto ao Lago Lerchenauer com ferimentos de bala, alegadamente autoinfligidos, e acabou por morrer.

Nos casos de riscos em grandes concentrações públicas, a classificação dos riscos para as seguradoras não é simples. O desafio está em determinar se um ataque deste género se enquadra em cobertura de terrorismo, agressor ativo ou cancelamento de evento, explicou o diretor de subscrição da Samphire Risk. “Eventos de grande escala como a Oktoberfest têm múltiplos intervenientes – a cidade, os organizadores, os promotores – cada um possivelmente com apólices distintas”, explicou.

Este incidente “levará todos os anfitriões da Oktoberfest a segurar as suas tendas. Ainda há alguns que não têm seguro”, acredita Jan Prechtl, diretor regional de subscrição de entretenimento da Allianz.

Segundo Skinner, a imprevisibilidade dos incidentes cometidos por agressores isolados torna difícil a sua modelação. O especialista descendeu que as soluções devem ser amplas, de fácil acionamento e concebidas para responder quando postas à prova: “A intenção e a capacidade nem sempre coincidem. Alguém pode perder o controlo de repente devido a fatores pessoais. É por isso que o nosso foco está em criar soluções que funcionem quando mais importa.”