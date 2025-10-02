TELLES reforça equipa com dois novos associados

Mafalda Semedo Martins e Rodrigo Barreiros Ferreira juntam-se à equipa da TELLES como associados.

Mafalda Semedo Martins integra a equipa de Imobiliário e Construção, coordenada pelos Sócios Pedro Almeida e Sousa e Miguel Nogueira Leite. Com experiência consolidada na área do Direito Imobiliário, Mafalda Semedo Martins tem vindo a assessorar clientes particulares e corporativos, tanto nacionais como estrangeiros, em operações de elevada complexidade e impacto no setor.

A sua prática centra-se na assessoria jurídica na aquisição, planeamento e execução de projetos imobiliários, acompanhando todas as fases da transação, da análise e estruturação jurídica à negociação e formalização contratual. Tem experiência em processos de due diligence imobiliária, atuando em estreita articulação com equipas multidisciplinares, numa lógica integrada e orientada para a mitigação de risco e a criação de valor.

Trabalha também regularmente em temas de arrendamento de imóveis e noutras matérias relacionadas com a exploração de imóveis, assim como em matérias relativas a empreitadas – de obra nova e de reabilitação urbana. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, é ainda pós-graduada em Direito Imobiliário pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa.

Rodrigo Barreiros Ferreira integra a equipa de Digital, Privacidade e Cibersegurança da TELLES, área coordenada pelo sócio Pedro Vidigal Monteiro. Com uma prática centrada nas áreas de Propriedade Intelectual, Media e Entretenimento, Rodrigo Barreiros Ferreira tem desenvolvido a sua especialização em marketing e comunicações eletrónicas, proteção de dados pessoais e privacidade, bem como Direito de Autor e Direitos Conexos. Conta ainda com experiência na resolução de litígios relacionados com estas matérias.

Combina uma formação jurídica sólida com experiência prática nas indústrias criativas. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, tendo, também, concluído uma pós-graduação em Propriedade Intelectual na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em parceria com a Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI) e um Mestrado em Produção Executiva de Conteúdos Audiovisuais na The Core – Entertainment Science School, em Madrid, em parceria com a Secuoya Studios, com foco em aliar o conhecimento jurídico e a prática técnica do setor. É autor de diversos artigos publicados na revista científica Propriedades Intelectuais (Católica Editora), com enfoque em Direito de Autor e marcas.