Unicórnio Feedzai voa para avaliação de mais de 2 mil milhões com nova ronda

A unicórnio Feedzai acaba de voar para uma avaliação de mais de dois mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros), depois de fechar uma ronda de cerca de 75 milhões de euros (cerca de 64 milhões de euros). A subida da avaliação é conhecida no mesmo dia em que foi anunciado que a empresa tinha sido selecionada pelo BCE como principal fornecedor de medidas de combate a fraudes do euro digital.

“Esta nova ronda de investimento permite-nos continuar a liderar a inovação para defender as empresas do que venha a surgir, para que todas as formas de pagamento, até aqueles que ainda não foram concebidos, possam ser confiáveis e adotados de forma segura”, afirma Nuno Sebastião, cofundador e CEO da Feedzai, citado em comunicado.

A subida da avaliação da empresa, um dos sete unicórnios nacionais, surge depois de uma nova injeção de capital que adiciona novos investidores institucionais, os fundos nacionais Lince Capital, Iberis Capital e Explorer Investments, aos Oxy Capital e Buenavista Equity Partners que acompanharam.

O anúncio da empresa — fundada em Coimbra por Nuno Sebastião, Pedro Bizarro e Paulo Marques, atingiu em 2011 o estatuto de unicórnio (empresas avaliadas em mil milhões de dólares) — surge no mesmo dia em que o BCE escolheu a tecnológica portuguesa como fornecedora principal para o sistema de gestão de risco e prevenção de fraudes do euro digital. O contrato, a quatro anos, pode valer até 237 milhões de euros.