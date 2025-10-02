Uría Menéndez assessora um sindicato Bancário liderado pelo Aareal Bank AG
A Uría Menéndez assessorou o sindicato bancário liderado pelo Aareal Bank AG nos aspetos de direito português da operação de financiamento, no valor total de 210,5 milhões de euros, destinada ao refinanciamento de um portfólio de residências de estudantes detido pela Grupo Nido Living, localizado em Espanha e em Portugal.
O sindicato bancário foi também assessorado pela Slaughter and May nos aspetos de direito inglês, ao passo que os aspetos de direito espanhol ficaram a cargo da Cuatrecasas.
Com o fecho desta operação e a obtenção deste financiamento, o Aareal Bank AG reafirma o seu compromisso com o setor imobiliário especializado, contribuindo para o desenvolvimento e financiamento de soluções habitacionais inovadoras que respondem às crescentes necessidades do mercado de residências de estudantes na Península Ibérica.
A equipa da Uría Menéndez foi liderada por José António Reymão Nogueira (associado principal, Bancário e Financeiro), com o apoio de Diogo Zambujo (associado sénior, Bancário e Financeiro), António Castro Caldas (sócio, Fiscal) e André Husgen (associado principal, Imobiliário).
