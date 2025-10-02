Valor “moderado” do Governo para as casas chega a ser 30 vezes superior ao preço mediano

Os limites máximos dos preços “moderados” que o Executivo propõe são superiores aos valores medianos de venda e de renda encontrados em cada um dos 308 municípios portugueses, incluindo Lisboa. Segundo o Público (acesso pago), em Portugal, como um todo, a área útil média das casas habitadas é de 112,45 metros quadrados. Já o valor mediano de venda é de 1.845 euros por m2, enquanto a renda mediana é de 7,97 euros por metro quadrado. Assim, uma casa de área média em Portugal é vendida por um preço mediano de 207.470 euros e arrendada com uma renda mediana de 896 euros.

Isto significa que os limites máximos dos valores “moderados” propostos pelo Governo são três vezes superiores aos preços medianos de venda e 2,5 vezes superiores aos das rendas medianas registadas a nível nacional. Em Figueira de Castelo Rodrigo, o concelho mais barato do país, o limite máximo do valor “moderado” de venda chega a ser 30 vezes superior ao preço mediano aí encontrado. Só em 56 municípios, o valor “moderado” proposto pelo Governo para venda é mais de dez vezes superior aos preços medianos aí registados, sendo que em cinco desses o valor “moderado” é mais de 20 vezes superior aos preços medianos aí encontrados.

No que toca aos valores de renda, a análise é incompleta, visto que não há dados para 96 dos 308 municípios portugueses, por não terem sido celebrados contratos de arrendamento suficientes nesses locais. Ainda assim, os valores disponíveis mostram que, apesar de acentuada, a diferença entre as rendas “moderadas” e as rendas medianas não é tão significativa como se observa no caso das vendas. Em pelo menos 35 municípios, o valor máximo da renda “moderada” de 2.300 euros é pelo menos cinco vezes superior às rendas medianas aí registadas.