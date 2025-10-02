Verspieren cria direção de Marketing liderada por Ana Matos

A desempenhar as funções de Diretora Comercial Centro da Verspieren Portugal, Ana Matos vai agora começar a acumular com a liderança da direção de Marketing do grupo. Cargo agora criado para “responder ao momento de expansão que vivemos, para reforçar a comunicação e consolidar a identidade da marca num mercado cada vez mais competitivo”, explicou Ana Matos ao ECOseguros.

Este acumular de funções da profissional permitirá “o acompanhamento da rede comercial do Centro e a construção de uma estratégia de marketing transversal a todo o país,” possibilitando assim “alinhar o que acontece no terreno com uma visão mais global” e “aproximando ainda mais a marca dos nossos clientes e parceiros”.

Já no que diz respeito aos seus objetivos para esta nova direção de marketing, Ana Matos tem três grandes propósitos: “dar maior visibilidade à marca, tanto no digital como através da participação ativa em fóruns, conferências e iniciativas do setor”; bem como “trabalhar a rede de agentes e escritórios locais, garantindo uma identidade uniforme e ferramentas de comunicação que transmitam confiança e consistência”; e, por fim, “apostar na digitalização, em conteúdos de valor e em ferramentas tecnológicas que nos permitam estar mais próximos do cliente e acompanhar a evolução do setor”.

No âmbito da reorganização comercial da corretora, foi também criada uma nova Direção Comercial Alentejo & Algarve, que ficará sob a tutela de Marcos Lopes, que irá assegurar a gestão dos escritórios da corretora em Mértola, Elvas, Beja e Évora – zonas de empresas recém-adquiridas pelo grupo.

A corretora adquiriu a Vira Seguros, mediadora exclusiva Generali Tranquilidade baseada em Elvas, a Giraldo Seguros e a Aseguru. Com estas integrações da Vira e Giraldo, a Vespieren passa a contar com cinco escritórios na região, em Mértola, Beja, Elvas e dois escritórios em Évora, ultrapassando no Alentejo os 5.000 clientes e 5 milhões de euros de carteira de seguros.

Em 2024, a VCS – Verspieren tinha adquirido a Postura Distinta, de Vila Nova de Famalicão, a mediadora Topclasse, com escritório em Algueirão-Mem Martins e realizou também a operação de integração da Alvo Seguro, uma mediadora exclusiva Generali Tranquilidade com base na Maia, bem como da Zita Silva, localizada em Paredes.

Este é mais um passo para o crescimento da corretora de seguros francesa em Portugal, transformando assim a sua estrutura empresarial atual com o objetivo de reforçar a marca e aproximar a Verspieren dos seus clientes.

A VCS – Verspieren Portugal ocupa a 13.ª posição no ranking das maiores corretores de seguros do país com um volume de negócios de 7.387.407 euros em 2024, uma subida de 47% em termos homólogos. As top 20 do ranking nacional são analisadas uma por uma pelo ECOseguros com base no principal do seu relato extraído dos relatórios e contas.